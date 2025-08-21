El spaghetti a la carbonara es plato italiano que conquista por su cremosidad. Solo necesitás cuatro pasos sencillos: mezclar las yemas con queso rallado, dorar panceta en oliva, saltear los spaghetti cocidos junto con esa panceta y, por último, incorporar la mezcla de huevos y queso.
El resultado es una pasta fundente, con sabor intenso y textura aterciopelada. Es ideal para una cena rápida que parezca gourmet, sin necesitar técnica experta ni ingredientes raros. Un clásico que habla de cocina simple, sabor auténtico y esa magia de la tradición italiana.
Ingredientes
- 200 g de espaguetis cocidos (reservar un pocillo de agua de cocción).
- 2 yemas.
- 50 g de queso rallado.
- 70 g de panceta picada.
- Sal y pimienta, a gusto.
Procedimiento
- En un bowl mezclar la yema y el queso rallado.
- Dorar la panceta en una sartén con aceite de oliva.
- Agregar los spaghetti y sartenear, luego agregar la mezcla de yemas sin dejar de mover ni un segundo.
- Agregar medio pocillo del agua de cocción, batir bien y servir espolvoreados con mucha pimienta negra recién molida.
