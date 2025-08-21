Las tortas fritas rellenas son una vuelta de tuerca que transforma la tradicional preparación criolla en una delicia irresistible. La masa se rellena generosamente con dulce de leche antes de freírse, logrando una combinación de exterior crocante y un centro que enamora.

Ideal para acompañar el mate o sorprender en una tarde de cocina familiar, esta versión apuesta a la simpleza sin renunciar al sabor. Con cuatro pasos clave —amasado, estirado, relleno y fritura—, podés preparar un lote que dura pocos minutos en la mesa pero queda guardado en el recuerdo.

Ingredientes para torta fritas rellenas

500 g de harina 000.

Una cdta de sal.

250 cc de agua.

Una cdta de levadura instantánea.

50 g de grasa.

1.500 cc de aceite para freír.

Azúcar, c/n.

Relleno

500 g de dulce de leche repostero.

45 g de harina 000.

La receta distinta para los mates: tortas fritas rellenas. Cucinare.TV.

Procedimiento

En un bowl, mezclar la harina con sal. Hacer un hueco y colocar la levadura disuelta en el agua tibia y la grasa derretida. Comenzar a unir del centro hacia afuera, incorporando gradualmente la harina. Formar una masa blanda. Dejar descansar durante 30 minutos. Mezclar el dulce de leche con la harina y colocar en una manga. Estirar la masa hasta 3 mm de espesor y cortar discos de 8 a 10 cm de diámetro. Colocar el dulce sobre un disco de masa dejando los bordes libres, cubrir con otra masa, presionar bien y repulgar con tenedor. Freír en grasa o aceite de ambos lados. Secar y espolvorear con azúcar.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/