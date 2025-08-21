Para aquellos que recién se animan en el mundo de la repostería, esta torta de manzanas es la aliada perfecta: simple de preparar y un resultado garantizado. Solo necesitás integrar ingredientes, agregar manzanas en rodajas y hornear hasta lograr una textura húmeda.
Ideal para compartir en una merienda o cerrar una comida familiar con dulzura pero sin complicaciones, esta torta conquista por su sabor delicado y su preparación sin vueltas. Además, permite improvisar con lo que haya en la alacena y aun así asegurar un postre casero.
Ingredientes para torta de manzanas
- 150 cc de aceite.
- 3 huevos.
- 200 g de azúcar.
- Jugo de una naranja.
- Una cdta de esencia de vainilla.
- 200gr harina 0000.
- 3 manzanas verdes.
Procedimiento
- Batir el aceite junto al azúcar, agregar los 3 huevos (de a uno) y seguir batiendo hasta integrar todo bien.
- Incorporar el jugo de la naranja y la esencia de vainilla.
- En tres partes, agregar la harina previamente tamizada.
- Por último, cortar las manzanas en cubos pequeños, pasarlas apenas por harina y agregarlas a la preparación.
- Llevar todo a un molde previamente enmantecado y enharinado, y hornear a 170° durante 45 minutos.
