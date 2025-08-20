Una tarta de verduras puede ser la estrella de una comida ligera o una merienda sin vueltas: con masa crocante y un relleno generoso de verduras al dente, queda perfecta para servir sola o acompañar con una ensalada fresca.

La clave está en usar vegetales de estación —como zapallitos, morrones y cebolla— salteados con un mínimo de aceite, para conservar sabor, textura y nutrientes. En poco tiempo tenés una tarta sabrosa, casera y liviana, ideal para resolver un almuerzo diario sin resignar gusto.

Ingredientes para tarta de verduras

Masa integral de queso

250 g de harina integral.

200 g de queso rallado.

2 huevos.

150 g de manteca.

Relleno

150 g de brócoli.

Un zucchini.

100 g de tomates cherry.

Una calabaza.

2 atados de espinaca.

Una cebolla.

200 g de ricota.

4 huevos.

100 g de crema de leche.

Nuez moscada.

Sal.

Pimienta.

150 g de queso rallado.

La increíble presentación de la tarta de verduras. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Colocar todos los ingredientes de la masa en una procesadora hasta formar un bollo. Retirar y dejar descansar en heladera durante 15 minutos. Relleno de espinaca y ricota En una sartén, dorar la cebolla cortada bien chica, agregar la espinaca apenas trozada con la mano, cocinar y, al retirar del fuego, mezclar con la ricota. Condimentar a gusto y reservar. Relleno de calabaza Cortar la calabaza por la mitad y cocinar en el horno hasta que esté lista para hacer puré. Retirar, limpiar las semillas y sacar la cáscara. Pisar con un pisapapas, agregar 50 g de queso rallado y 2 huevos. Integrar bien y reservar. En una sartén, dorar los zucchini en trozos, agregar el brócoli y los cherry hasta que estén dorados y al dente. En un bowl, mezclar la crema de leche, el queso rallado y 2 huevos, condimentar y reservar. Retirar la masa de la heladera, estirar sobre la mesada, forrar una fuente alta, tipo de bizcochuelo, blanquear durante 7 minutos en el horno. Colocar el primer relleno de espinaca, luego el de calabaza y, por último, poner un poco del ligue de crema y queso, disponer los vegetales dorados y terminar con el resto del ligue. Llevar a horno hasta que se dore.

