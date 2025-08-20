Una tarta de verduras puede ser la estrella de una comida ligera o una merienda sin vueltas: con masa crocante y un relleno generoso de verduras al dente, queda perfecta para servir sola o acompañar con una ensalada fresca.
La clave está en usar vegetales de estación —como zapallitos, morrones y cebolla— salteados con un mínimo de aceite, para conservar sabor, textura y nutrientes. En poco tiempo tenés una tarta sabrosa, casera y liviana, ideal para resolver un almuerzo diario sin resignar gusto.
Ingredientes para tarta de verduras
Masa integral de queso
- 250 g de harina integral.
- 200 g de queso rallado.
- 2 huevos.
- 150 g de manteca.
Relleno
- 150 g de brócoli.
- Un zucchini.
- 100 g de tomates cherry.
- Una calabaza.
- 2 atados de espinaca.
- Una cebolla.
- 200 g de ricota.
- 4 huevos.
- 100 g de crema de leche.
- Nuez moscada.
- Sal.
- Pimienta.
- 150 g de queso rallado.
Procedimiento
- Colocar todos los ingredientes de la masa en una procesadora hasta formar un bollo. Retirar y dejar descansar en heladera durante 15 minutos.
- Relleno de espinaca y ricota
- En una sartén, dorar la cebolla cortada bien chica, agregar la espinaca apenas trozada con la mano, cocinar y, al retirar del fuego, mezclar con la ricota.
- Condimentar a gusto y reservar.
- Relleno de calabaza
- Cortar la calabaza por la mitad y cocinar en el horno hasta que esté lista para hacer puré.
- Retirar, limpiar las semillas y sacar la cáscara.
- Pisar con un pisapapas, agregar 50 g de queso rallado y 2 huevos. Integrar bien y reservar.
- En una sartén, dorar los zucchini en trozos, agregar el brócoli y los cherry hasta que estén dorados y al dente.
- En un bowl, mezclar la crema de leche, el queso rallado y 2 huevos, condimentar y reservar.
- Retirar la masa de la heladera, estirar sobre la mesada, forrar una fuente alta, tipo de bizcochuelo, blanquear durante 7 minutos en el horno.
- Colocar el primer relleno de espinaca, luego el de calabaza y, por último, poner un poco del ligue de crema y queso, disponer los vegetales dorados y terminar con el resto del ligue.
- Llevar a horno hasta que se dore.
