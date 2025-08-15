Preparar un snack dulce en minutos es posible con este turrón de avena, una receta fácil que combina la textura crocante de la avena con chocolate y dulce de leche. Inspirado en el clásico turrón alemán, su versión argentina se arma en pocos pasos.
Ideal para cortar en porciones, este turrón sin horno es perfecto como snack o postre rápido sin resignar sabor. También permite terminarlo con una cobertura de chocolate fundido y espolvorearlo con coco o nueces, lo que lo convierte en una alternativa casera y rendidora.
Ingredientes para turrón de avena
- 6 cdas de avena.
- 4 cdas soperas de dulce de leche.
- 20 g de manteca.
- 4 barritas de chocolate.
- 3 cdas de leche.
- Un paquete de galletitas de agua.
Para la cobertura
- 3 barritas de chocolate para taza.
- Una cda de dulce de leche.
- 4 cdas de leche o crema.
Procedimiento
- Derretir la manteca junto con el chocolate y la leche.
- Una vez que se derritió bien, agregarle la avena y el dulce de leche.
- Si quieren desmoldar, poner papel film sobre la budinera o el molde que elijan.
- Hacer primero un piso de galletitas. Esparcir la mezcla por encima.
- Repetir cada piso las veces que puedan intercalando galletitas y la mezcla; queda bien con 4.
- Tapar bien y llevar al freezer hasta que se enfríe.
Para la cubierta
- Derretir chocolate para taza con dulce de leche y leche. Revolver bien y tirarlo por arriba una vez que sacan el turrón del freezer y lo desmoldan.
- Pueden terminar con coco rallado, nueces, almendras, granas o espolvorear con cacao.
