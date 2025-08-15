Preparar un snack dulce en minutos es posible con este turrón de avena, una receta fácil que combina la textura crocante de la avena con chocolate y dulce de leche. Inspirado en el clásico turrón alemán, su versión argentina se arma en pocos pasos.

Ideal para cortar en porciones, este turrón sin horno es perfecto como snack o postre rápido sin resignar sabor. También permite terminarlo con una cobertura de chocolate fundido y espolvorearlo con coco o nueces, lo que lo convierte en una alternativa casera y rendidora.

Ingredientes para turrón de avena

6 cdas de avena.

4 cdas soperas de dulce de leche.

20 g de manteca.

4 barritas de chocolate.

3 cdas de leche.

Un paquete de galletitas de agua.

Para la cobertura

3 barritas de chocolate para taza.

Una cda de dulce de leche.

4 cdas de leche o crema.

Turrón de avena. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Derretir la manteca junto con el chocolate y la leche. Una vez que se derritió bien, agregarle la avena y el dulce de leche. Si quieren desmoldar, poner papel film sobre la budinera o el molde que elijan. Hacer primero un piso de galletitas. Esparcir la mezcla por encima. Repetir cada piso las veces que puedan intercalando galletitas y la mezcla; queda bien con 4. Tapar bien y llevar al freezer hasta que se enfríe.

Para la cubierta

Derretir chocolate para taza con dulce de leche y leche. Revolver bien y tirarlo por arriba una vez que sacan el turrón del freezer y lo desmoldan. Pueden terminar con coco rallado, nueces, almendras, granas o espolvorear con cacao.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/