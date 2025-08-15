La suprema de pollo a la pizza ofrece lo mejor de dos mundos: la jugosidad de la milanesa y el encanto irresistible de una pizza caliente, todo en un solo plato. Se prepara dorando una pechuga empanada y luego se cubre con salsa de tomate y muzzarella antes de gratinarla en el horno.

Es una opción práctica y rendidora, perfecta para cenas familiares o un finde con amigos. Acompañada con papas españolas, esta receta combina ingredientes accesibles y pasos simples para darle un giro delicioso al clásico de siempre.

Ingredientes para suprema de pollo a la pizza

Una pechuga de pollo con alita.

Un diente de ajo.

2 cdas de perejil.

Una cda de mostaza.

2 huevos.

2 cdas de leche.

Sal y pimienta, a gusto.

Orégano.

50 g de queso rallado.

50 g de harina.

2 tazas de pan rallado.

Salsa de tomates.

Queso muzzarella.

Una receta que combina ingredientes simples y pocos pasos parar disfrutar de un clásico que no falla.

Procedimiento

Limpiar la pechuga y cortarla transversalmente. Pasarla por harina, huevo y pan rallado; dos veces si es necesario. Llevar a la heladera durante 30 minutos. Freír en aceite bien caliente. Retirar y colocar la suprema en una bandeja para horno. Añadir la salsa de tomates, la muzzarella y orégano seco. Llevar al horno a 200° hasta que se gratine. Acompañar con papas españolas.

