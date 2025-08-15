La suprema de pollo a la pizza ofrece lo mejor de dos mundos: la jugosidad de la milanesa y el encanto irresistible de una pizza caliente, todo en un solo plato. Se prepara dorando una pechuga empanada y luego se cubre con salsa de tomate y muzzarella antes de gratinarla en el horno.
Es una opción práctica y rendidora, perfecta para cenas familiares o un finde con amigos. Acompañada con papas españolas, esta receta combina ingredientes accesibles y pasos simples para darle un giro delicioso al clásico de siempre.
Ingredientes para suprema de pollo a la pizza
- Una pechuga de pollo con alita.
- Un diente de ajo.
- 2 cdas de perejil.
- Una cda de mostaza.
- 2 huevos.
- 2 cdas de leche.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Orégano.
- 50 g de queso rallado.
- 50 g de harina.
- 2 tazas de pan rallado.
- Salsa de tomates.
- Queso muzzarella.
Procedimiento
- Limpiar la pechuga y cortarla transversalmente.
- Pasarla por harina, huevo y pan rallado; dos veces si es necesario.
- Llevar a la heladera durante 30 minutos.
- Freír en aceite bien caliente.
- Retirar y colocar la suprema en una bandeja para horno.
- Añadir la salsa de tomates, la muzzarella y orégano seco.
- Llevar al horno a 200° hasta que se gratine.
- Acompañar con papas españolas.
