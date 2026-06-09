La desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años vista por última vez en Colonia Caroya, Córdoba, mantiene en vilo a toda la provincia, tras el brutal femicidio de Agostina Vega (14).

Mientras continúa el operativo de búsqueda, la familia sostiene una hipótesis contundente: creen que la menor fue llevada por alguien.

Córdoba: buscan desesperadamente a Luciana Aylén Barrios Alarcón

Luciana desapareció el lunes al mediodía después de salir del Colegio Presbítero José Bonoris. Desde entonces, no volvió a comunicarse con sus familiares y no hay noticias sobre su paradero.

En medio de la angustia, Andrea, la hermana de la adolescente, habló en vivo en A la Barbarossa y expresó la desesperación que atraviesa la familia.

La búsqueda de Luciana en Córdoba (foto de redes sociales)

“A la nena se la llevaron”, la firme sospecha de la hermana de Luciana

Durante la entrevista telefónica, Andrea descartó que Luciana se hubiera ido por decisión propia.

“Es una nena que no haría esto. Insisto, a la nena se la llevaron”, afirmó.

La joven explicó que toda la familia está convencida de que la adolescente no abandonaría su casa sin avisar.

“Sabemos que Luciana no va a hacer esto. Esto es como matarla a mi mamá, porque sabe que se va a poner re mal. Luciana es como la bebé de la casa”, sostuvo.

La búsqueda de Luciana en Córdoba: la hipótesis que conmueve a su familia y el lugar donde desapareció su rastro

El último rastro de Luciana y el dato clave que investiga la Justicia

Durante el programa, la periodista Pía Shaw reveló un dato central para la investigación.

“El último rastro fue a las 12.11 en la puerta del colegio. Es la última señal del celular”, informó la panelista de Telefe.

Luego, Georgina Barbarossa consultó sobre el trabajo de los perros de rastreo que participan del operativo.

Andrea detalló que los animales siguieron un recorrido específico antes de perder el rastro.

“Van hasta una Shell y desaparece. Deben tener cámaras. Estoy esperando a ver si cooperan con la investigación. La Shell queda a unas seis o siete cuadras del colegio”, reveló Andrea.

La hipótesis que analiza la familia

Andrea también contó que dentro del entorno familiar intentan encontrar una explicación para lo ocurrido.

“Yo le pregunté a mamá anoche si habrá sido alguien conocido, de algún kiosco. Quizás le dijeron: ‘Vení, te llevo con tu mamá porque le pasó algo’. Pero mi mamá me dijo: ‘No, Andrea, Luciana tampoco es tan tonta’”, contó.

La hermana de la adolescente explicó que tanto ella como su madre se encuentran completamente desconcertadas.

“Mi mamá está a la deriva, al igual que yo. Estamos confundidos”, expresó.

ALERTA SOFIA

Si tenés información sobre una niña, niño o adolescente desaparecido en Argentina y existe una Alerta Sofía activa, podés comunicarte de inmediato con:

📞 Línea 134 (gratuita, las 24 horas)

También podés llamar al:

📞 911 (emergencias)

o acercarte a la comisaría más cercana.