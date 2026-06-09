Crece la preocupación en Córdoba por la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez al salir del Colegio Presbítero José Bonoris, en la localidad de Colonia Caroya.

La búsqueda comenzó este lunes al mediodía, cuando la joven no regresó a su hogar. Horas más tarde, su madre realizó la denuncia y se activó un amplio operativo para dar con su paradero.

El caso genera especial conmoción en la provincia, ya que ocurre apenas dos semanas después de la desaparición de Agostina Vega, cuyo caso terminó de la peor manera con un brutal femicidio.

Ante la falta de información sobre el paradero de Luciana, el Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso un despliegue especial de búsqueda en distintos puntos de la provincia.

Córdoba: buscan desesperadamente a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años desaparecida

Qué se sabe sobre la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón

Durante la emisión de Arriba Argentinos (eltrece), el conductor Nacho Otero brindó detalles sobre el caso.

“Desapareció una nueva adolescente de 15 años. Fue vista por última vez el lunes al mediodía cuando salía del Colegio Bonoris”, informó.

Luego agregó: “Se trata de Luciana Aylén Barrios Alarcón. El ministro de Seguridad dijo que la están buscando por toda la provincia”.

Por su parte, Valeria Sampedro señaló que las autoridades mantienen contacto permanente con la familia de la adolescente.

“Están en contacto con la madre y con el padre. Están tratando de rastrear el último trayecto desde el colegio”, explicó la periodista.

Mientras continúa el operativo, las autoridades solicitan a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Luciana que se comunique de inmediato con la Policía de Córdoba o con la fiscalía interviniente.

Si tenés información sobre una niña, niño o adolescente desaparecido en Argentina y existe una Alerta Sofía activa, podés comunicarte de inmediato con:

📞 Línea 134 (gratuita, las 24 horas)

También podés llamar al:

📞 911 (emergencias)

o acercarte a la comisaría más cercana.