La Justicia lanzó una orden de captura nacional e internacional contra Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”.

Al delincuente de 20 años se loacusan de ser el autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela. La búsqueda también apunta a su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años.

Según los investigadores, Valverde Victoriano sería el jefe de una organización narco que habría planeado cada detalle del crimen: desde la trampa de la supuesta fiesta hasta la transmisión en vivo del asesinato. Con solo 20 años, “Pequeño J” es hoy el criminal más buscado del país.

Nacido en La Libertad, Perú, Valverde Victoriano mostró desde chico un perfil violento y una rápida adaptación a los códigos del narcotráfico. Lo describen como extremadamente sanguinario y sin límites para disciplinar a su gente.

La causa lo señala como el cerebro detrás de la emboscada: habría atraído a las chicas desde Ciudad Evita, en La Matanza, con la promesa de una fiesta, pero en realidad las llevó a una casa donde fueron asesinadas brutalmente.

Para los investigadores, el crimen fue ejecutado con frialdad como un mensaje mafioso. Incluso, transmitieron la tortura y el descuartizamiento de las víctimas en vivo a un grupo cerrado de Instagram, aunque nuevas versiones señalan que fue en TikTok.

Fuentes del caso informaron a TN que “Pequeño J” intenta escapar del país, por lo que difundieron su rostro y nombre bajo la orden de captura nacional e internacional.

En el operativo para dar con Valverde, la policía allanó un búnker en Barracas. Allí, el narco dejó trampas electrificadas y un mensaje escrito para la policía.

LOS CINCO DETENIDOS DEL TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA

Además de las órdenes de captura, hay cinco personas detenidas. Cuatro de ellas son dos parejas (una argentina y otra peruana), acusadas de homicidio agravado: Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

La primera detención fue en la casa de Florencio Varela, donde la policía encontró los cuerpos. Ibarra y Parra fueron sorprendidos mientras intentaban limpiar la escena del crimen.

Horas después, González Guerrero y Villanueva Silva, dueños de la propiedad, fueron arrestados en un hotel alojamiento cercano. Los cuatro están imputados por homicidio agravado y permanecen detenidos en el penal de Melchor Romero, bajo prisión preventiva.

El último detenido cayó el viernes: Lázaro Victor Sotacuro fue localizado en Villazón, Bolivia, en un operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y de Jujuy.

A Sotacuro lo acusan de ser el conductor que apoyó la logística de la camioneta en la que trasladaron a las víctimas desde Ciudad Evita hasta la casa donde las mataron en Florencio Varela.

