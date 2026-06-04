Los tupper forman parte de la vida cotidiana de millones de hogares. Sirven para guardar sobras, transportar comidas o conservar alimentos durante más tiempo. Sin embargo, con el paso de los años suelen acumularse en los cajones de la cocina, especialmente cuando se reemplazan por modelos nuevos o cuando alguna tapa desaparece y dejan de cumplir su función original.

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Muchas personas optan por tirarlos apenas se desgastan o pierden utilidad para almacenar comida. Sin embargo, antes de descartarlos conviene pensar en una segunda vida para estos recipientes, ya que pueden transformarse en aliados para mantener el orden en distintos ambientes de la casa.

Reutilizar objetos es una práctica cada vez más extendida porque permite reducir residuos, ahorrar dinero y aprovechar elementos que todavía tienen mucho potencial. En el caso de los tupper, su resistencia, tamaño y facilidad de limpieza los convierten en excelentes organizadores para múltiples tareas domésticas.

Cinco formas prácticas de reutilizar los tupper que ya no usás

Cuando un recipiente deja de ser apto para guardar alimentos, todavía puede cumplir otras funciones muy útiles dentro del hogar. Estas son algunas de las alternativas más prácticas:

Organizar cajones del baño: Son ideales para separar maquillaje, cepillos, cremas, algodones o accesorios de higiene personal.

Guardar materiales escolares: Lápices, marcadores, crayones, tijeras y pequeños útiles pueden mantenerse ordenados y protegidos dentro de recipientes con tapa.

Crear semilleros para plantas: Los modelos de plástico funcionan muy bien para germinar semillas antes de trasladarlas a macetas o al jardín.

Clasificar tornillos y herramientas pequeñas: Permiten almacenar clavos, tarugos, arandelas y otros elementos que suelen perderse fácilmente.

Proteger adornos delicados: Son una buena opción para guardar decoraciones navideñas, piezas de cerámica u objetos frágiles durante varios meses.

No tires los tupper viejos: 5 ideas para reciclarlos como elementos indispensables en casa. Foto: IA

Uno de los usos más prácticos aparece en el baño. En lugar de comprar organizadores específicos, los tupper pueden convertirse en separadores para cajones y estantes. Esto permite encontrar rápidamente productos de cuidado personal y aprovechar mejor el espacio disponible.

También resultan muy útiles para quienes tienen chicos en casa. Los recipientes con tapa ayudan a mantener ordenados lápices, fibras, témperas y otros materiales escolares. Además, facilitan el transporte cuando es necesario llevar estos elementos de una habitación a otra.

Para los amantes de las plantas, los tupper pueden transformarse en pequeños semilleros caseros. Al conservar la humedad y proteger las semillas durante las primeras etapas de crecimiento, ofrecen un entorno adecuado para iniciar cultivos antes de pasarlos a macetas más grandes.

No tires los tupper viejos: 5 ideas para reciclarlos como elementos indispensables en casa. Foto: IA

En talleres, garajes o espacios de guardado, estos recipientes también tienen mucho para ofrecer. Tornillos, clavos, arandelas y otras piezas pequeñas suelen terminar mezcladas o extraviadas. Clasificarlas en distintos envases facilita encontrarlas cuando se necesitan y ayuda a mantener el orden.

Otra alternativa interesante consiste en utilizarlos para proteger objetos frágiles durante largos períodos. Adornos navideños, pequeñas figuras decorativas o recuerdos familiares pueden guardarse en su interior para evitar golpes, polvo o roturas.

Antes de desechar cualquier recipiente, vale la pena evaluar si todavía puede cumplir una función diferente. Muchas veces, aquello que parece destinado a la basura termina resolviendo problemas de organización en distintos rincones de la casa. Reutilizar no solo ayuda a reducir residuos, sino que también permite aprovechar al máximo objetos que todavía tienen mucho para dar.