A pocos días de su llegada a la Argentina para sus conciertos en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Rosario, Juanes nos sorprende estrenando su mega hit “La camisa negra” en versión cumbia junto a Un Poco de Ruido y Pinky SD.

Esta gran juntada nació durante la última visita del artista colombiano, cuando se reunieron en el popular programa de cumbia “Un Poco De Ruido”.

Allí, entre charlas de música popular, bromas y fernet, reversionaron varios hits de Juanes, y surgió la posibilidad de estrenar “La camisa negra” versión cumbia en todas las plataformas digitales para que todos la puedan disfrutar y bailar.

Juanes lanzó La camisa negra versión cumbia (Foto: gentileza de prensa)

Con producción de Pinky SD, esta versión cumbia es una explosión de ritmo irresistible que le da nueva vida al clásico multiplatino.

Juanes presentará esta versión de “La camisa negra” junto a Un Poco de Ruido y Pinky SD en vivo en el concierto del 28 de octubre en el Movistar Arena, otro de los regalos que el artista colombiano tiene preparado para sus fans argentinos.

