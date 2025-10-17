El 16 de octubre, Cardellino vivió una noche inolvidable en el Movistar Arena, donde más de 12 mil personas vibraron con un espectáculo que combinó talento, emoción y una energía desbordante.

El músico uruguayo presentó su nuevo álbum, Sukha, y repasó sus grandes hits acompañado por invitados de lujo y una producción visual de primer nivel.

Desde el arranque, con “Odga”, el público estalló y coreó a todo pulmón el tema. Luego llegaron “Hattori”, “Toscana” y “Niño eterno”, que marcaron el inicio de un viaje musical que alternó entre sus nuevas canciones y los clásicos que consolidaron su carrera.

Cardellino se presentó ante más de 12 mil personas en el Movistar Arena (Foto: Ciudad Magazine)

Cardellino y un desfile de invitados de lujo:

Entre los momentos más destacados del show estuvo la ecléctica pasarela de artistas invitados. Ainda fue el primer grupo en salir a escena para interpretar “Il dolce far niente”.

Luego le llegó el turno a “Quién pudiera”, junto a Cantamarta y Paola Houghton. Más adelante compartió escenario con Sebastián Jantos en “Sin planes” y “Siento por ciento”.

También emocionó con “Promesas sobre el bidet”, acompañado por Fran de Cruzando el Charco y un arpa que le dio un toque mágico.

En ese marco de invitados de lujo, Olivia Wald salió a escena para cantar “100 mil metros”.

Luego llegó un inesperado y emotivo momento: el padre de Cardellino subió a cantar y a tocar la guitarra con su hijo, para volver aún más memorable su primer Movistar Arena en Buenos Aires.

Como si fuera poco, minutos después Diego Torres apareció para cantar un clásico “No lo soñé”.

La noche también se puso sensual con la bachata “No preciso pari”, junto a Valentina Olguín, y “Pupilas lejanas”, interpretada junto a Juanchi Baleirón y Sitar, de Los Pericos.

Cardellino brilló en el Movistar Arena con invitados de lujo: imágenes exclusivas

Un show visual, moderno y lleno de estilo:

En el tramo final del show, Cardellino lanzó flores de girasoles, mientras pelotas gigantes recorrían los palcos.

La puesta en escena, moderna y envolvente, acompañó cada canción con luces, efectos y una banda que sonó impecable.

El artista también realizó varios cambios de vestuario, luciendo outfits cancheros y muy acordes a su estilo, algo que no pasó desapercibido para sus fans, que entre risas y euforia le gritaban “¡mucha ropa!” y “¡que se saque todo!”, a lo que Cardellino respondió con humor y complicidad.

Hacia el cierre del mega show, sonaron “Café”, “Calma”, “Ahora”, “Lunar”, “Conversaciones con el techo”, “Meteoritos”, “Cursi” y “90’s”, con la participación especial de Emanero.

Con una mezcla perfecta de talento, carisma y conexión, Cardellino dejó claro que atraviesa uno de los momentos más potentes de su carrera y que su música sigue conquistando corazones a ambos lados del Río de la Plata.