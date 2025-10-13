Después de agotar entradas en espacios icónicos como el Teatro Gran Rex y el Estadio Luna Park, Cardellino regresa a Buenos Aires para escribir un nuevo capítulo en su historia: el próximo 16 de octubre se subirá al escenario del Movistar Arena para celebrar un concierto que promete ser tan impactante como íntimo, tan ambicioso como honesto.

El artista uruguayo regresa con una propuesta escénica que trasciende el formato de show. Esa noche, Cardellino compartirá canciones nuevas y también los temas que lo consolidaron como una referencia en la música, una mezcla justa entre evolución artística y fidelidad emocional con quienes lo siguen desde siempre.

Cardellino se prepara para hacer historia en el Movistar de Buenos Aires (Foto: Lucila Forlano prensa)

“En este nuevo desafío, me propuse llevar la experiencia en vivo a otro nivel. Desde la puesta en escena, lo conceptual, las versiones de las canciones, los invitados, las visuales, incluso el merchandising y los detalles que hacen que esas noches sean irrepetibles”, cuenta Cardellino.

Con una trayectoria marcada por no perseguir tendencias, Cardellino sorprendió desde propuestas como su serie Unplugged en el Teatro Coliseo, hasta el innovador formato 360° en Artmedia. Esta vez, el despliegue incluirá músicos de primer nivel, cuerdas de la filarmónica, arreglos de jazz y visuales envolventes, todo pensado para que esa noche quede grabada en la memoria.

Habiendo colaborado con tantos artistas como Jorge Drexler, Mike Bahía, Emanero, Monsieur Periné, Charles Ans, Elsa y Elmar, PJ sin suela, es esperable que nos sorprenda con varios invitados.

“Este show en el Movistar Arena no solo es un sueño hecho realidad, sino una celebración de la resiliencia y el trabajo que me trajeron hasta acá. Quiero ofrecerle a mi público una experiencia que no se olvide jamás”, anticipa.

Cardellino se reafirma como la punta de lanza que está llevando la música uruguaya a nuevos horizontes, con proyección global.