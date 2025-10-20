Camila volvió a conquistar Argentina con un show sold out en el Movistar Arena, en el marco de su gira Regresa Tour, que celebra sus 20 años de trayectoria.

“Ellos vienen por la música, sin duda”, dijo Mario Domm al iniciar una noche cargada de emoción, romance y complicidad con el público argentino. Desde los primeros acordes de “Incendio”, “Mientes” y “Fugitivos”, el estadio se transformó en un coro masivo.

Camila deslumbró en Buenos Aires con un show cargado de nostalgia, emoción y romance (Foto: Ciudad Magazine)

El trío, integrado por Mario Domm, Samo Hernández y Pablo Hurtado, combinó sus clásicos con momentos íntimos y nuevas canciones.

Uno de los puntos más altos del show fue el estreno de “Obviamente”, tema inédito que Domm presentó a pura emoción y humor: “Si les gusta sonrían y hagan con el pulgar hacia arriba. Si no, sonrían igual”.

El recital también incluyó homenajes, risas y recuerdos de los inicios de la banda.

Con “Aléjate de mí”, “Coleccionista de canciones”, “Solo para ti”, “De qué me sirve la vida” y “Todo cambió”, Camila cerró más de dos horas de música impecable, luces precisas y un vínculo inquebrantable con sus fans argentinos.

Ciudad Magazine estuvo presente el 17 de octubre en el show de Camila en el Movistar Arena y te muestra imágenes exclusivas.

