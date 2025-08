Juanes sorprendió al público en el Hollywood Bowl hace un par de días con el estreno en vivo de la canción, en una noche en la que fue aclamado por llevar el poder del amor y la unidad a la comunidad latina de Los Ángeles.

La superestrella colombiana del rock/pop Juanes presenta «Cuando estamos tú y yo», el segundo single de su esperado duodécimo álbum.

La canción continúa un nuevo ciclo creativo en el que Juanes se centra en sus sinceras letras sobre cómo las múltiples facetas del amor son la fuerza motriz de nuestra vida, fusionadas con un sonido pop/rock impulsado por la guitarra, con melodías que cuentan con su conocido sello y con una producción totalmente contemporánea.

Foto: gentileza de prensa.

«Cuando estamos tú y yo» es una historia alegre y estimulante sobre el amor a primera vista («Como un disparo directo al corazón / Te vi llegar y me quedé moribundo / Caí en tus ojos y perdí la razón» – «Como un disparo directo al corazón / Te vi llegar y me quedé moribundo / Caí en tus ojos y perdí la razón»), que inmediatamente esperas que se convierta en eternidad («Despertar contigo por el resto de mis días / El mundo no ha visto lo que pasa todavía / Cuando estamos tú y yo» – «Despertar contigo por el resto de mis días / El mundo no ha visto lo que pasa todavía / Cuando estamos tú y yo»).

Y al igual que su reciente y viral primer single del álbum, «Una Noche Contigo» (que ahora ha entrado en el Top 20 de «Latin Pop Airplay» y sigue subiendo), «Cuando estamos tú y yo» es el resultado de la inspiración que Juanes ha encontrado en legendarios compositores del pasado.

LA GIRA DE JURANES POR ARGENTINA

Foto: gentileza de prensa.

