Con el Sol en Libra y una Luna Nueva el 28 de septiembre, es el momento perfecto para reconectar con el equilibrio en tus relaciones, decisiones y bienestar personal.

En astrología, tu signo ascendente marca el tono de cómo vivís la vida, cómo comenzás los ciclos y cómo respondés a los cambios del entorno. Por eso, hoy te compartimos cómo se despide septiembre según tu signo ascendente, y qué podés aprovechar o cerrar antes de entrar a octubre.

¿Por qué mirar tu signo ascendente y no solo tu solar? Tu signo solar habla de tu identidad, pero el ascendente es la puerta de entrada a tu carta natal. Nos muestra cómo vivís el día a día, tu actitud ante lo nuevo y cómo se manifiestan los tránsitos planetarios en tu vida concreta.

CLAVES ASTROLÓGICAS DEL FIN DE SEPTIEMBRE 2025

Sol en Libra : tiempo de armonizar vínculos, decisiones y estética.

Luna Nueva en Libra (28/09) : inicio de un nuevo ciclo emocional, ideal para sembrar intenciones en torno a la cooperación, la belleza y el amor.

Enfoque en la casa astral donde cae Libra según tu ascendente.

CÓMO SE DESPIDE SEPTIEMBRE SEGÚN TU SIGNO ASCENDENTE

Ascendente Aries

Septiembre se cierra con foco en tus relaciones personales y vínculos cercanos. La Luna Nueva cae en tu casa 7: ideal para revisar compromisos, acuerdos y abrirte a nuevas formas de relacionarte. Cuidá la impulsividad: no todo se resuelve con acción inmediata.

Aries es el signo (Foto: Freepik)

Ascendente Tauro

El mes se despide con energía puesta en tu rutina, salud y hábitos. Es un buen momento para reordenar tu día a día, ajustar tu alimentación o implementar nuevas herramientas de productividad. ¿Qué hábito podrías dejar ir?

Tauro (Foto: AdobeStock)

Ascendente Géminis

Tu foco está en el placer, la creatividad y los vínculos amorosos. La Luna Nueva activa tu casa 5, invitándote a reconectar con tu niño interior. Puede surgir una nueva historia de amor o proyecto creativo: ¿qué querés disfrutar más en octubre?

Géminis (Foto: IA).

Ascendente Cáncer

Cierre de ciclo en tu hogar, familia y base emocional. Es momento de limpiar energéticamente tu casa, sanar temas con la familia o sentirte más cómodo en tu espacio. La clave: cuidar tu energía interna antes de salir al mundo.

Cáncer (Foto: Archivo)

Ascendente Leo

Tu atención va a las palabras, la comunicación y el entorno cercano. Tal vez necesites tener una conversación importante o ajustar cómo te expresás con quienes te rodean. Buen momento para escribir intenciones, empezar un curso o actualizar redes.

Leo. (Foto: adobe Stock)

Ascendente Virgo

Septiembre se despide con foco en tus finanzas, autoestima y recursos personales. Es un gran momento para revisar tus ingresos, gastos y creencias sobre el merecimiento. Nueva etapa para conectar con lo que realmente valorás.

Virgo signo (Foto: IA).

Ascendente Libra

¡Tu temporada comenzó! Con el Sol y la Luna Nueva en tu signo, estás en pleno renacer personal. Es un excelente fin de semana para sembrar intenciones potentes, cambiar tu imagen o decidir un nuevo rumbo. Todo comienza por vos.

Libra. (Foto: AdobeStock)

Ascendente Escorpio

Cierre de septiembre muy introspectivo: la energía va hacia tu mundo interno, descanso y procesos inconscientes. Buen momento para meditar, hacer terapia, o soltar hábitos mentales que te sabotean. Octubre te pide más claridad y ligereza.

Escorpio (Fuente: IA).

Ascendente Sagitario

Se activa tu vida social, amistades y proyectos colectivos. Tal vez surjan nuevas redes de apoyo o ideas para colaborar. ¿Qué tipo de comunidad querés construir a partir de octubre?

Sagitario (Foto: Archivo)

Ascendente Capricornio

El fin de mes te enfoca en tu vida profesional, metas y visibilidad pública. Es hora de tomar decisiones importantes sobre tu rumbo. ¿Estás donde querés estar? Un nuevo objetivo puede empezar a tomar forma.

Capricornio (Foto: IA)

Ascendente Acuario

Tu atención se expande hacia lo filosófico, espiritual o académico. Puede ser buen momento para empezar una formación, planear un viaje o revisar tus creencias. ¿Qué nueva perspectiva querés integrar a tu vida?

Acuario (Foto: ChatGPT)

Ascendente Piscis

Cierre energético profundo: se activan temas de transformación, recursos compartidos y emociones intensas. La Luna Nueva puede ayudarte a soltar dependencias emocionales y abrirte a nuevas formas de intimidad.

Piscis (Foto: ChatGPT)

RECOMENDACIONES FINALES