♈ Aries

Llega un mes muy emocional que te impulsa a empezar con amor y trabajo en equipo. Ideal para organizar un campamento familiar cerca de la ciudad y disfrutar momentos donde brilles y te destaques.

Carta de la suerte: Dos de Bastos. Un viaje en pareja será clave para tu felicidad.

♉ Tauro

Si venís haciendo las cosas bien, octubre trae excelentes resultados. El amor y la vida en sociedad se fortalecen, sobre todo en proyectos laborales compartidos.

Carta de la suerte: Diez de Oros. Se acerca el viaje en pareja soñado que tanto deseás.

♊ Géminis

El mes de las brujas cumple tus deseos. Lográs transformar lo vivido en oportunidades y resultados positivos. En el amor, es tiempo de jugártela por completo y organizar lo que más disfrutes.

Carta de la suerte: Ocho de Oros. Un proyecto laboral creativo se concreta.

♋ Cáncer

Octubre trae fuerza extra para mejorar la salud y buenas noticias en comunicaciones pendientes.Carta de la suerte: El Sacerdote. Seguridad para animarte a empezar algo nuevo y liberar tu intuición mágica.

♌ Leo

Este mes te inspira a comprometerte de verdad en el amor con alguien que te hace feliz.

Carta de la suerte: Caballero de Bastos. Sacás una fuerza enorme que te ayuda a ganar en una competencia.

♍ Virgo

Octubre es ideal para conocerte, analizar y perfeccionarte. Un renacer está en camino.

Carta de la suerte: Dos de Copas. Compromisos y sociedades positivas, además de una vida más saludable.

♎ Libra

Un mes dedicado al amor y a avanzar con pasos firmes. Octubre acompaña tus relaciones y el crecimiento personal.

Carta de la suerte: As de Copas. Suerte en compromisos y procesos de reconocimiento interior.

♏ Escorpio

Se abre una etapa de comunicación maravillosa, con devoluciones laborales y económicas favorables, sumadas a tu gran apertura psíquica.Carta de la suerte: Siete de Bastos. La voluntad te impulsa a lanzarte hacia lo que más te gusta.

♐ Sagitario

Los planetas en Libra te invitan a reflexionar sobre tus deseos. El amor resguarda tu corazón. Avanzar es necesario, incluso si implica rearmarte.

Carta de la suerte: La Estrella. Oportunidades verdaderas se manifiestan y te hacen sentir mejor.

♑ Capricornio

Octubre llega con charlas y encuentros esperados. Si venías haciendo las cosas bien, todo fluye con resultados positivos.Carta de la suerte: La Justicia. Encontrás equilibrio y armonía después de un gran cambio.

♒ Acuario

Un mes receptivo e intuitivo, ideal para transformarte y aceptar un viaje en pareja.

Carta de la suerte: La Sacerdotisa. Tu intuición crece y te permite detectar lo negativo.

♓ Piscis

Octubre arranca con energía y atractivo. Tenés el don de guiar a los demás con tus palabras, alcanzando balance en tu vida.

Carta de la suerte: Diez de Copas. El amor te da popularidad laboral y la fuerza para cumplir deseos y vivir en pareja.