La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 29 de septiembre hasta el 3 de octubre del 2025.

LUNES

Aries: Excelente día para el trabajo con luna creciente, todo lo puedes reinar con tu gran capacidad de liderazgo. Tu pareja te está haciendo feliz. Además, tu fuerza interna impulsa decisiones que consolidan tus metas afectivas y profesionales.

Tauro: Este día estarás llegando a los destinos que quieres alcanzar con la profesión gracias a la luna creciente. La pasión te anima a resolver un tema de familia que necesita dirección. La seguridad emocional te permite avanzar con paso firme.

Géminis: Hacer planes con la pareja es difícil, pero se puede con buen diálogo. Con la luna creciente todo se conversa y se llega a buen destino. Nada te impide llegar a tu éxito apasionado. Hoy tu mente ágil abre caminos que antes parecían bloqueados.

Cáncer: Un día para el trabajo, tus sentimientos más complicados se ordenan con la entrada de la luna creciente. Suerte en el amor. El equilibrio entre tu mundo emocional y laboral trae armonía y confianza en lo que construyes.

Leo: Se ordenan tus emociones este día y logras mucha comunicación con la luna creciente, un proyecto te anima a hacer una sociedad. Sientes que el amor es todo. La energía solar te conecta con personas clave que refuerzan tu brillo personal.

Virgo: Te proponen más trabajo este día y recibes buenas oportunidades. Logras comunicarte muy bien con todos los que tengas que trabajar. La pasión te mueve hacia lo que quieres. El detalle y tu capacidad práctica fortalecen vínculos y proyectos.

Libra: Llega una gran propuesta este día, se siente, pero aún no da el sí. Nada de lo que hagas podrá cambiar esta energía con luna creciente. Haces todo para mejorar tu equilibrio interior. Mantener tu calma será la clave para atraer lo que mereces.

Escorpio: La luna creciente este día te ordena y te hace tener que activar los planes con el amor. Fertilidad, alegría y mejoras en el amor y confort con el dinero. Hoy tu intensidad atrae logros emocionales y materiales.

Sagitario: La luna creciente comenzando en tu signo te da la posibilidad de ordenar tu vida afectiva con practicidad y realidad. Vas por lo nuevo, aunque tengas que competir. Tu entusiasmo será la llave para abrir nuevos comienzos.

Capricornio: La felicidad está presente en el amor con la luna creciente a favor este día. Recibirás llamados apasionados. Las puertas del amor se te abren a tu paso. Un gesto sincero consolidará la confianza que esperabas.

Acuario: Recibes llamados que esperabas del amor, y ahora vas por el camino que quieres, bien acompañado. Sólo le abres los brazos al amor verdadero. La libertad emocional te motiva a elegir vínculos auténticos.

Piscis: Se activan tus planes afectivos pero en lugares impensados y a los que te es difícil llegar con luna creciente. Sigues el amor que te apasiona cueste lo que cueste. La intuición guía cada paso hacia encuentros trascendentes.

MARTES

Aries: Día para los número uno de las competencias con luna en Capricornio, para vivir aventuras inigualables. Te sientas en el trono del éxito. Será clave que no dudes de tu liderazgo. La energía te impulsa a tomar iniciativas que marquen la diferencia.

Tauro: Un día para la seducción con luna en tierra, para que se disfrute de una buena comida y crecimiento laboral. Manejas todo lo que tienes con dedicación. La abundancia está de tu lado. Los placeres simples te ayudan a conectar con tu seguridad interior.

Géminis: Con luna en Capricornio este será un día de reuniones divertidas. Escuchas y hablas, buenos intercambios. Sigue tus ideas. Tu ingenio se vuelve tu mejor aliado. Aprovecha la claridad mental para cerrar acuerdos pendientes.

Cáncer: Un día con luna en oposición donde necesitas excesivo cariño y también que tus compañeros te demuestren cuánto te siguen. Guías la vida de los que amas. La sensibilidad será tu motor. Pedir afecto sin miedo te dará la contención que buscas.

Leo: Un día para hacerte reverencias y darte la razón. Hoy tu capacidad de mando te ayuda a organizar un gran proyecto. Mereces joyas para tu reino. El reconocimiento llega solo. No temas brillar porque tu carisma abre nuevas puertas.

Virgo: Hoy con luna en Capricornio no puedes encontrar un error o volará más de una cabeza. Enseñas a los que te rodean que el trabajo es lo primero. Tu disciplina marca el camino. La organización te permitirá lograr todo lo que planifiques.

Libra: Un día justiciero para darte los mejores estudios y los proyectos con metas altas con luna en capricornio. Tus palabras son las que tienen la verdad. La claridad es tu poder. Busca el equilibrio entre lo que sientes y lo que decides.

Escorpio: Un día admirable en el que te sacrificas por el trabajo y das todo para crecer. Te acompaña en todo lo que hagas como una par. La entrega se transforma en logros. Hoy tu intensidad te da fuerzas para llegar más lejos.

Sagitario: Este es un día de optimismo que te enseñará a ir por un futuro que valga la pena. Proyectas a que viajes y conozcas el mundo. Lo nuevo te llena de energía. Tu entusiasmo contagia y abre caminos de expansión.

Capricornio: Un gran día profesional que te da mucho trabajo y te acompaña en tu crecimiento. Disfruta de lo bueno y lo compartes. La constancia es tu premio. Hoy tus logros se ven más sólidos que nunca.

Acuario: Un trabajo independiente te dará libertad para que elijas tu camino y no te pierdas oportunidades. Brillas, te iluminas y eliges lo correcto. Tu visión inspira a los demás. Anímate a dar forma a esas ideas originales que te rondan.

Piscis: La luna en Capricornio te protege de todo y quiere que no te equivoques en nada en lo laboral. Tu amor es insuperable y puede más. La empatía será tu gran aliada. Si confías en tu intuición, evitarás errores y ganarás confianza.

MIERCOLES

Aries: Octubre será un mes de mucha actividad y conexión con los demás. Tendrás la oportunidad de trabajar en equipo, compartir proyectos y también organizar momentos familiares que refuercen la unión. Encontrarás satisfacción en hacer las cosas a tu manera, pero con la capacidad de delegar y confiar más en quienes te rodean.

Tauro: Este mes se presenta como una oportunidad para disfrutar de lo logrado y avanzar en nuevos compromisos. La estabilidad que buscas en lo laboral y en lo personal se consolida con pasos firmes. También tendrás espacio para el disfrute, ya sea a través de un viaje o de pequeños momentos de placer que renuevan tu energía.

Géminis: Octubre te impulsa a poner en marcha proyectos creativos y a darle valor a tus ideas. La comunicación se vuelve tu mejor aliada para abrir puertas, tanto en lo laboral como en lo personal. Habrá momentos de disfrute con amistades y con tu pareja, y hacia fin de mes sentirás que una decisión importante comienza a dar frutos.

Cáncer: Será un mes de renovación emocional y de cuidado personal. Octubre te trae la posibilidad de dejar atrás lo que no suma y enfocarte en hábitos y personas que te hacen bien. Las relaciones familiares se vuelven más cercanas, y tu intuición te guía para dar pasos seguros en un nuevo comienzo que te devuelve confianza.

Leo: La búsqueda de equilibrio y armonía será el eje de octubre. Encontrarás motivación en fortalecer vínculos afectivos y en abrirte a nuevas experiencias que te den seguridad. El compromiso con alguien especial se afianza, y también tendrás oportunidades de destacar en un proyecto personal o profesional que exige tu creatividad.

Virgo: Octubre se presenta como un mes de organización, orden y mejora personal. Es tiempo de analizar tus logros, perfeccionar detalles y dar valor a lo que construiste. Podrás equilibrar mejor tu energía entre el trabajo y el cuidado de tu salud. Una relación afectiva puede tomar más fuerza, siempre que dejes de lado lo que ya no sirve.

Libra: Será un mes ideal para enfocarte en el amor y en tus vínculos más cercanos. Octubre te invita a avanzar con pasos concretos, mostrando tu capacidad de dar y recibir afecto. También es un momento favorable para iniciar terapias o búsquedas personales que te ayuden a fortalecer tu interior y a sentirte en mayor plenitud.

Escorpio: Un mes de apertura y transformación, en el que sentirás la energía suficiente para dar inicio a cambios importantes. Octubre te trae buenas noticias laborales y económicas, acompañadas de mayor claridad en tus decisiones. También florece tu percepción e intuición, guiándote hacia proyectos que realmente te apasionan.

Sagitario: Octubre te impulsa a reflexionar sobre lo que realmente deseas y a ordenar prioridades. Será un mes de aprendizajes que te acercan a nuevas oportunidades. La pareja o una persona importante para vos será un apoyo clave en momentos de dudas. Al avanzar, notarás que lo que parecía un obstáculo se convierte en motivación.

Capricornio: La estabilidad será protagonista en octubre, con encuentros y conversaciones que te brindan calma. Es un mes en el que verás los frutos de tus esfuerzos pasados y sentirás que lo hecho valió la pena. Los vínculos familiares cobran fuerza y se equilibran, dándote la posibilidad de cerrar ciclos de forma positiva.

Acuario: Octubre abre una etapa de cambios internos y decisiones que te acercan a una versión más auténtica de vos mismo. Es un mes en el que la intuición te guía y en el que podrás reconocer qué cosas ya no tienen lugar en tu vida. Los proyectos que amás se fortalecen y te animan a confiar más en tu capacidad de transformar.

Piscis: Será un mes de gran sensibilidad y de búsqueda de equilibrio en tus emociones. Octubre te conecta con tu rol de guía y consejero para quienes te rodean, lo cual te dará satisfacción personal. Al mismo tiempo, encontrarás claridad en proyectos laborales o viajes que deseas emprender, abriéndote a nuevas experiencias enriquecedoras.

JUEVES

Aries: Progresarás de forma rápida en el amor con luna en Acuario. Los amigos apoyan. Tiempo para celebrar con los que más amas. Hoy tu espontaneidad abre puertas y refuerza la confianza en tu relación.

Tauro: Das pasos seguros. Mejor progreso en el amor. Ofrecimientos y regalos de tu pareja. Propuestas reales para disfrutar de buenos momentos de a dos. El día te invita a valorar los pequeños gestos que fortalecen tu vínculo.

Géminis: Aprobación personal y gran seguridad afectiva con luna en Acuario. Objetivos a largo plazo. Te aferras a tu amor con pasión y devoción para seguir adelante. Hoy tus palabras enamoran y crean compromisos firmes.

Cáncer: Todas las oportunidades para demostrar tu sabiduría intuitiva y razonamiento en la pareja. Te destacas por tu brillo y el amor te responde. Un día ideal para hablar desde el corazón y sanar viejas heridas.

Leo: Es momento de independencia afectiva, hay mucho para elegir. Manejas las situaciones. Dos personas dependen de tu amor, ambas merecen tu atención. Hoy brillas con fuerza y tu magnetismo atrae más de lo que imaginas.

Virgo: Recoges los beneficios en el amor. Orgullo por tus logros junto a tu pareja. Viviendo la historia correcta con proyectos materiales de a dos. El día te regala certezas y el placer de ver cómo todo se acomoda.

Libra: Utilizas correctamente la energía de la luna en un signo afín y tienen mucho amor. Pasión y éxito en tu vida sexual y apasionada. Hoy la armonía se siente más fuerte y refuerza la conexión con tu pareja.

Escorpio: Unión de amigos para tu desarrollo afectivo. Pasión y ganas de disfrutar un viaje que se avecina. Este día impulsa la intensidad de tus sentimientos y te motiva a compartir más.

Sagitario: Buenos presagios y aventuras. Amantes por doquier. Te haces valorar. La tentación te obliga a jugar a dos puntas con luna en Acuario. El presente te llena de entusiasmo y trae giros inesperados en lo afectivo.

Capricornio: Maestría en el amor, conoces a una persona leal y afable que valora tu persona. Dices claramente lo que sientes y la justicia te apoya. Hoy la estabilidad emocional te permite tomar decisiones firmes.

Acuario: Abundancia y magnetismo en este día con luna en tu signo, recibes respuestas. Tu vida afectiva se siente equilibrada y feliz ahora. Es un día ideal para mostrar tu autenticidad y fortalecer vínculos.

Piscis: Peleas por alcanzar más amor. Demuestras tu capacidad. Mejoras con el otro. La competencia es estimulante para el amor, sales ganando. Hoy tu sensibilidad encuentra la manera de transformar tensiones en unión.

VIERNES

Aries: Con la luna en Piscis todo es emoción. La familia requiere de tu trabajo dedicado y atención. Divides el tiempo entre los afectos y todo lo haces con amor. Hoy tu entrega fortalece vínculos y recibes gratitud sincera.

Tauro: La luna en un signo de agua te da energía reparadora y buena suerte en la relación afectiva. Se viene el crecimiento laboral. Hoy descubres que tu paciencia rinde frutos y te acerca más a tus metas.

Géminis: Se genera mucho amor entre la gente que trabaja contigo. La luna en Piscis te ayuda a tener más sensibilidad. Ordenas tus ideas para encontrar tu equilibrio emocional. Tu palabra clara construye puentes y armoniza el ambiente.

Cáncer: Te encargas de guiar con sensibilidad y amor reparador a todos los que amas. La luna en Piscis te da popularidad. El psicoanálisis te ayudará hoy. Tu intuición está en su punto más alto y te orienta sin fallar.

Leo: La luna en Piscis estimula las emociones y la relación con la pareja. Brillas alrededor de tu familia y hermanos. Diálogos en intercambios que no siempre llegan a buen fin. Hoy tu carisma supera malentendidos y abre nuevas puertas.

Virgo: La luna en oposición te aleja de la realidad y te conecta con tu parte más sensible. El amor está en puerta. La vida te obliga a dejar el pasado atrás así mejoras en el nuevo amor. La claridad llega al aceptar lo que ya no suma.

Libra: Excelente día para que se comuniquen con el amor, sabes hacerte amar. Las oportunidades de amor y trabajo están a tu favor. Hoy tu encanto se multiplica y atrae buenas noticias inesperadas.

Escorpio: Hoy te darás cuenta que hay más de una persona que te expresa su sentimiento con luna en Piscis. Hoy aprendes a dejar atrás a quienes no te sirven y abres nuevas puertas laborales. Tu intensidad atrae, pero eliges con sabiduría a quién abrir tu corazón.

Sagitario: Tu pareja te ayuda a resolver una situación afectiva, te sientes mejor acompañado. Romance en puerta tentador y hasta un poco prohibido. Este día te regala pasión y la valentía de elegir lo que deseas.

Capricornio: Te proponen un viaje de a dos con luna en Piscis. Comienzas a organizar el trabajo pendiente y aprendes a dejar atrás. Nueva dirección profesional que te ayuda a mejorar y a pisar fuerte. Hoy la disciplina te impulsa hacia un futuro más sólido.

Acuario: Cambios, partidas o finales de cosas que no sirven en el amor con luna en Piscis. Organizas un proyecto que amas cueste lo que cueste, nada te mueve de tu plan. Tu creatividad te muestra el camino para reinventarte.

Piscis: Día de silencio, introspección, con luna en tu signo. Ideal para el comienzo de una terapia. La sabiduría de ser tú mismo es tu suerte, ahora te escuchas. Hoy tu sensibilidad se convierte en guía para tus próximos pasos.