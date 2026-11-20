La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo, con Juana Viale al frente de ambos pogramas.
Al igual que cada semana, las mesazas tendrán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.
QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DEL 2026
El sábado 21 de noviembre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto a:
- Robertito Funes Ugarte: periodista y presentador argentino.
- Rocío Marengo: actriz y conductora argentina.
- Ignacio Ortelli: periodista político.
- Pablo Quirno: Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.
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QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE DEL 2026
El domingo 22 de noviembre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a:
- Sofía Jujuy Jiménez: modelo e influencer que recientemente anunció que será mamá.
- Mario Massaccesi: periodista y conductor de Cuestión de Peso.
- Marcela Morelo: cantante argentina.
- Adrián Lacroix: ilusionista y mentalista.
- Pache y Plumis: participación especial de la dupla de perros conocida por su paso por Otro día perdido.
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