La muerte de Daniel Bifulco, el humorista que se hizo popular por su participación en el sketch “Los Jaimitos” de VideoMatch, generó conmoción en el mundo del espectáculo. En las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado sin vida, a los 56 años, en su domicilio de Villa Urquiza.

De acuerdo con el parte policial al que accedió TN Show, el procedimiento comenzó durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, luego de que el hermano del actor llamara al 911 para alertar que Bifulco se encontraba inconsciente en su casa.

Personal policial se presentó en una vivienda ubicada en Franklin D. Roosevelt al 5200 y solicitó asistencia médica. Cuando llegó el SAME, los profesionales constataron el fallecimiento.

Qué se sabe sobre la muerte de Daniel Bifulco

El informe policial indicó que el humorista estaba recostado y que no presentaba signos de violencia. A partir de esa situación, el juez interviniente dispuso actuaciones por “averiguación de causal de muerte” y ordenó la intervención de la Unidad Criminalística.

Por su parte, el humorista Alfredo Silva, amigo cercano de Bifulco, confirmó la noticia y aportó detalles sobre el momento en que lo encontraron. En diálogo con TN Show, contó: “La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo”.

Murió Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos (Foto: Instagram @jaimitobifulco)

Sobre la posible causa del fallecimiento, Silva explicó que hasta el momento lo único que figuraba era un posible paro cardíaco. Sin embargo, la causa todavía no fue confirmada y la Justicia espera el resultado de la autopsia para determinar qué ocurrió.

En la investigación interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36, a cargo de Marcelo Eduardo Munilla Lacasa, con secretaría única de Marina Ghurzi. Según lo informado, el cuerpo sería entregado a sus familiares este jueves.

Quién era Daniel Bifulco, el humorista de “Los Jaimitos” de VideoMatch

Daniel Bifulco alcanzó popularidad en los años 90 gracias a “Los Jaimitos”, el sketch humorístico que protagonizó junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en VideoMatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli.

El trío se convirtió en uno de los segmentos recordados de la época de oro del ciclo de Telefe. Con un estilo sarcástico y picaresco, sus integrantes repasaban algunas de las noticias del día a través de frases rimadas que terminaban en remates de doble sentido.

Su participación en el programa lo convirtió en una figura reconocida del humor televisivo argentino. Bifulco tenía 56 años al momento de su muerte.