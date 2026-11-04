El mundo del espectáculo argentino se encuentra de luto tras la inesperada partida de Daniel Bifulco, reconocido humorista e integrante del clásico trío “Los Jaimitos” de VideoMatch. Tras conocerse la trágica noticia, su amigo y excompañero Rodrigo Vagoneta se despidió de su colega con profundo dolor.

A través de su cuenta oficial, el humorista compartió su profunda tristeza acompañado de una serie de imágenes junto a su compañero de ruta y amigo de toda la vida: “Lloro. Se fue quien más me hizo reír. Un artista inmenso. Mi hermano, mi amigo. El verdadero Jaimito. Te voy a amar siempre querido Dani. Genio del humor... ya haremos algo arriba como siempre. Que en paz descanses. Gracias por tu amistad y por el amor de toda una vida. Te voy a extrañar”.

Rodrigo Vagoneta despidió a Daniel Bifulco tras su muerte (Foto: capturas de Instagram).

Por su parte, el humorista Alfredo Silva fue uno de los primeros en confirmar a la prensa que la Policía Científica trabajó en el lugar y que los restos serían entregados a sus familiares para la realización del último adiós.

RODRIGO VAGONETA ACLARÓ DE QUÉ MURIÓ RODRIGO VAGONETA

Ante la conmoción generada por la noticia, Rodrigo Vagoneta aclaró en diálogo con Primicias Ya el motivo de la muerte de Daniel Bifulco: “No estaba enfermo. Tuvo un infarto repentino. Para mí, fue uno de los que más me hizo reír. Que Dios lo tenga en la gloria”.

Causa de muerte: Sufrió un infarto repentino .

Estado de salud previa: El humorista no estaba enfermo , según confirmó Vagoneta, lo que hizo que la pérdida fuera aún más impactante y dolorosa para su entorno.

Hallazgo: El artista fue encontrado sin vida en su domicilio del barrio porteño de Villa Urquiza por su madre, quien dio aviso a las autoridades. Interviene en la causa la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36.

EL LEGADO DE DANIEL BIFULCO EN “LOS JAIMITOS” Y SUS ÚLTIMOS PROYECTOS

Daniel Bifulco dejó una huella imborrable en la comedia televisiva argentina gracias a su paso por VideoMatch, donde brilló formando el icónico trío “Los Jaimitos” junto a Rodrigo Vagoneta y Roberto Peña, sacándole una sonrisa a millones de espectadores.

Lejos de alejarse de los escenarios, el humorista se encontraba pleno y con proyectos vigentes. De hecho, apenas una semana antes de su fallecimiento había firmado contrato para protagonizar una temporada teatral durante el verano, reafirmando su vigencia en el humor nacional. Su partida deja un vacío gigante en la cultura popular argentina y en el corazón de sus colegas.

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