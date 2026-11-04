Este miércoles por la mañana se dio a conocer la noticia de la muerte de Daniel Bifulco, uno de los integrantes de Los Jaimitos, el trío humorístico compuesto también por Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, que inició en VideoMatch.

El humorista de 56 años fue hallado sin vida dentro de su departamento. Si bien aún no hay confirmación oficial, se cree que habría sufrido un infarto.

La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y del humor y, por este motivo, muchos amigos y excompañeros se despidieron de Daniel en redes sociales.

Murió Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos (Foto: Instagram @jaimitobifulco)

ASÍ DESPIDIERON LOS FAMOSOS A DANIEL BIFULCO

Flavio Gastaldi, Alfredo Silva y Torry Palenzuela fueron algunos de los famosos que lo recordaron en las redes sociales con fotos y palabras dirigidas a su familia. El primero de ellos, conocido por su personaje de Hijitus, publicó una imagen y escribió: “QEPD querido amigo. Muchas tristezas en este día”.

Flavio Gastaldi se despidió de Daniel Bifulco (Foto: Instagram @hijitusok)

“Hoy un día muy triste se fue mi querido amigo y compañero Dany Bifulco”, agregó Gastaldi en una publicación que recibió decenas de comentarios.

Alfredo Silva se despidió de Daniel Bifulco (Foto: Instagram @silvahumorista)

Alfredo Silva, por su parte, también compartió una postal en la que aparecen Bifulco, Hijitus y otra humorista. “Que en paz descanses mi gran amigo Jaimito, Daniel Bifulco, que Dios te tenga en la gloria eterna”, escribió.

Torry Palenzuela se despidió de Daniel Bifulco (Foto: Instagram @torrypalenzuelatv)

A través de una historia de Instagram, Torry Palenzuela publicó varias imágenes junto al humorista y escribió: “Dani querido, así te voy a recordar, sonriendo. Hasta siempre, amigo y colega. Gracias por tu arte, descansá en paz”.