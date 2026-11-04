La muerte de Daniel Bifulco generó conmoción en el mundo del espectáculo. El actor y humorista, que alcanzó popularidad por integrar el recordado trío Los Jaimitos en VideoMatch, fue encontrado sin vida en su domicilio, según informó el periodista Pablo Layús.

En medio de la tristeza por su partida, se conoció cuál había sido una de sus últimas publicaciones en las redes sociales. Horas antes de morir, Bifulco había compartido una historia de Instagram para anunciar un nuevo proyecto teatral que lo tenía entusiasmado de cara al verano.

El proyecto teatral que Daniel Bifulco tenía previsto estrenar en Mar del Plata

El humorista había anunciado su participación en La Magia de la Risa, una obra que tenía previsto presentar en Mar del Plata durante la próxima temporada de verano.

Según publicó en su cuenta de Instagram, Bifulco había firmado el contrato para sumarse al espectáculo apenas cuatro días antes de su fallecimiento. La noticia de su muerte volvió especialmente significativa aquella publicación, que mostraba uno de sus últimos proyectos profesionales.

Foto: @jaimitobifulco

El anuncio fue compartido en una historia de su perfil personal, @jaimitobifulco, pocas horas antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento.

La muerte de Daniel Bifulco

Daniel Bifulco tenía 56 años y fue encontrado sin vida en su casa. La noticia fue difundida por el periodista Pablo Layús a través de su sitio web, quien indicó que la información había sido confirmada por una persona cercana al artista.

El actor era recordado especialmente por su participación en Los Jaimitos, el trío humorístico que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli.