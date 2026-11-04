Fernanda Iglesias rompió el silencio y le contestó a Santi Maratea después del descargo que el influencer publicó en redes sociales. En el programa Puro Show, se refirió a las acusaciones en su contra y dejó en claro que no teme a una posible demanda judicial.

Iglesias explicó que su trabajo fue preguntar y contar lo que había pasado en el refugio de Maratea, a partir de una investigación hecha por una influencer. “Si él me quiere denunciar por daños y perjuicios, que me denuncie, que me demande, que haga lo que quiera, pero que me avise”, lanzó.

Además, cuestionó la actitud del influencer, quien aseguró que la periodista no asistió una mediación: “Que no salga a hacer un reel de Instagram diciéndome ‘vos no fuiste’. ¿A dónde no fui? A un lugar donde nunca me convocaron”.

Fernanda Iglesias le respondió a Santi Maratea (Foto: captura de eltrece).

Fernanda aseguró que nunca fue notificada para ninguna mediación ni demanda. “Santi, te juro que re voy, si vos vas, voy volando, porque cada vez que alguien me amenaza o me sugiere que me va a hacer una demanda o una denuncia, yo les digo a todos, por favor, háganla, porque así en la justicia se va a saber toda la verdad”, afirmó.

EL RECLAMO DE FERNANDA IGLESIAS A SANTI MARATEA

Durante su descargo, Iglesias fue contundente al pedirle a Maratea que rinda cuentas sobre el dinero recaudado para un refugio de animales. “Santiago, presentá la rendición de cuentas y se acaba el tema. ¿Tanto te cuesta? Evidentemente, no la tenés, no la podés hacer”, sostuvo.

La periodista remarcó que nunca se dijo que Maratea no hubiera hecho nada, pero sí cuestionó el destino de los fondos: “El dinero que vos recaudaste es mucho más de lo que costó lo que se hizo. Sí que se hizo algo, pero hay, como dice Jorge Rial, algunos remanentes ahí que no se sabe qué pasó”.

Santi Maratea le responde a Fernanda Iglesias y a la influencer que lo denunció (Foto: captura de Instagram).

Iglesias recordó que el propio Maratea había prometido una rendición de cuentas cuando visitó el programa de eltrece, pero que hasta ahora no la presentó. “No la hiciste, Santiago, no la hiciste”, insistió. “Cuando vos usás fondos públicos de gente que no sos vos, que no son tus fondos, vos tenés que rendir cuentas. ¿Por qué no hiciste una ONG? Porque en las ONG hay que rendir cuentas. Qué vivo que sos”, disparó.

“NO TENGO NADA QUE OCULTAR”: LA DEFENSA DE FENANDA IGLESIAS

En su intervención, Iglesias dejó en claro que no le teme a la Justicia y que está dispuesta a presentarse si es citada. “No fui notificada para ninguna mediación, denuncia, de nada. Claramente la recibiré si me la mandan. Iré muy contenta en mi 208 a ver de qué se trata”, ironizó.

La periodista también se refirió a los insultos y agravios que recibió en redes sociales tras el video de Maratea. “Lograste tu cometido, está todo el mundo insultandome, diciéndome Kuka, que yo soy kirchnerista, eso es no entender nada de la vida, cuando yo fui despedida de un trabajo por no ser kirchnerista”, expresó.

Fernanda Iglesias contra Santi Maratea (Foto: captura de X).

Iglesias aseguró que no es fanática de ningún sector político y que tiene “las cuentas muy claras”. “Voy por el centro muy tranquila”, concluyó.

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