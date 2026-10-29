No habían pasado ni doce horas de la salida de Alejandro Lerner de MasterChef Celebrity cuando se filtró el nombre del próximo eliminado del reality, para livio de los ansiosos, y para bronca de aquellos que se tientan a leer este tipo de notas para conocer el futuro de los participantes.

El responsable de brindar esta primicia fue Fede Flowers, notero de LAM, pero también columnista del ciclo radial de Luis Majul. Fede recordó que en un inicio se fue Pachu Peña, y en las siguientes semanas los siguieron Paula Trápani y Morena Beltrán, todos ellos filtrados con anterioridad, sin que eso afectara el rating del ciclo de Wanda Nara.

“Tengo el nombre de quién se va. Ya está eliminado, se fue hace tres días. Ya le dijeron ‘chau, chau, adiós’. Él ya venía titubeando con los platos, con la comida. Ya le venían entregando el delantal negro, que es cuando dicen que estás en crisis en el reality, porque sí o sí estás con un pie afuera”, adelantó el periodista.

Wanda Nara y el equipo de MasterChef Celebrity. Foto: Telefe Por: Adrian Diaz Bernini

“Bueno, ahora ya tiene los dos pies afuera. Porque el que se fue es otro hombre, por más que tiene toda la facha y es divino y es un galán. Pero dejó de cocinar y abandonó las cocinas de Masterchef… ¡el señor Diego Ramos!”, anunció Flowers.

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SORPRESA EN MASTERCHEF CELEBRITY: DAMIÁN BETULAR SE VA DEL PROGRAMA Y REVELARON EL MOTIVO

Damián Betular habría decidido dar un paso al costado en Masterchef Celebrity para sumarse a la temporada teatral de verano de Hairspray en Mar del Plata. La noticia se conoció en las últimas horas y ya estarían en búsqueda de su reemplazo en el exitoso reality de cocina.

Según contaron en el programa Intrusos, el chef dejará el ciclo durante el receso de las fiestas, se ausentará todo enero y regresará recién en febrero. Esta decisión abrió el juego para que la producción analice posibles nombres que ocupen su silla en el jurado.

Damián Betular en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

“Damián Betular abandona Masterchef, porque se va a hacer temporada de teatro con Herzspray a Mar del Plata y ya empezó la búsqueda de quienes podrían ser sus reemplazantes”, informó Natalie Weber en el vivo de América.

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