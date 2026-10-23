Analía Franchín desconcertó a sus compañeros de A la Barbarossa con una explosiva reacción en vivo. Después de que Pía Shaw presentara a la invitada del día, Vero Lozano, la panelista lanzó un eufórico y ensordecedor grito para celebrar el triunfo de su club de toda la vida, Estudiantes de La Plata.

“Estamos re contentas porque ganó Estudiantes”, comentó Vero, sin imaginar la reacción inmediata de Franchín.

“¡Ganó Estudiantes de La Plata! ¡Somos finalistas de la Libertadores, carajo! ¡Vamos, Verón! In your face, Tapia”, gritó la panelista, eufórica por la clasificación del Pincha a la final de la Copa Libertadores.

Analía Franchín tuvo una explosiva reacción en vivo (captura de Telefe)

“Vuélvanla a encerrar”, acotó con humor Noe Antonelli, impactada por la explosiva reacción de su compañera.

Vero Lozano también se sumó a las bromas y lanzó un comentario que provocó risas en el estudio: “Ya está. Un sublingual para Analía”.

Estudiantes hizo historia en el Maracaná

Estudiantes de La Plata eliminó a Flamengo en el Maracaná y se clasificó a la final de la Copa Libertadores. Tras dos empates sin goles, el Pincha consiguió el pase en la definición por penales, con Fernando Muslera como una de las grandes figuras.

Con una sólida actuación defensiva, el equipo platense neutralizó al conjunto brasileño y ahora buscará conquistar su quinta Copa Libertadores en el estadio Centenario de Montevideo.