Miquel Guarro, repostero: “Además de chocolate, el verdadero y auténtico brownie lleva 55g de leche condensada y 2g de sal”

Los brownies son uno de los postres más populares del mundo, pero no todas las recetas consiguen ese interior húmedo y cremoso que los caracteriza. Para el pastelero Miquel Guarro, hay dos ingredientes que marcan la diferencia y que muchas preparaciones pasan por alto.

El chef, exdirector de la prestigiosa escuela Hofmann y uno de los grandes referentes de la pastelería española, compartió su versión del brownie clásico. En ella incorpora 55 gramos de leche condensada y 2 gramos de sal, dos detalles que potencian la textura y el sabor.

Según explica, la leche condensada ayuda a lograr una mezcla más estable y sedosa, mientras que la sal realza el cacao y evita que el resultado final sea excesivamente dulce.

El secreto del brownie de Miquel Guarro

La leche condensada no solo aporta dulzor. Gracias a su concentración de proteínas y azúcares, favorece la emulsión entre la manteca, el chocolate y los huevos, dando como resultado una masa más brillante y homogénea.

Brownie auténtico: la receta de Miquel Guarro que lleva leche condensada y un toque de sal. Foto: Planeta de Libros

Por su parte, la sal cumple un papel fundamental. Aunque apenas se utilizan 2 gramos, esa pequeña cantidad intensifica el sabor del chocolate, equilibra el azúcar y hace que el brownie resulte mucho más profundo y menos empalagoso.

Comensales 4 Ingredientes 110 g huevo.

g huevo. 110 g azúcar moreno.

g azúcar moreno. 100 g manteca.

g manteca. 100 g chocolate negro (70% cacao).

g chocolate negro (70% cacao). 55 g leche condensada.

g leche condensada. 75 g harina de repostería.

g harina de repostería. 10 g cacao amargo en polvo.

g cacao amargo en polvo. 2 g sal.

g sal. 65 g chocolate con leche (40% cacao), picado.

g chocolate con leche (40% cacao), picado. 65 g nueces pecán caramelizadas.

Procedimiento

Precalentar el horno a 180 °C y forrar un molde cuadrado con papel para hornear. Derretir el chocolate negro y mezclarlo con la manteca hasta obtener una preparación lisa. Batir los huevos con el azúcar moreno y la sal, sin incorporar demasiado aire. Agregar la leche condensada y mezclar. Incorporar la mezcla de chocolate y manteca hasta lograr una crema homogénea. Tamizar la harina junto con el cacao e integrarlos con movimientos envolventes. Añadir el chocolate con leche picado y las nueces pecán caramelizadas. Verter la preparación en el molde y alisar la superficie. Hornear durante 18 a 20 minutos, hasta que los bordes estén cocidos y el centro aún tiemble ligeramente. Dejar enfriar por completo antes de desmoldar y cortar en cuadrados.

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