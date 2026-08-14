Miquel Guarro, repostero: “Además de chocolate, el verdadero y auténtico brownie lleva 55g de leche condensada y 2g de sal”

Los brownies son uno de los postres más populares del mundo, pero no todas las recetas consiguen ese interior húmedo y cremoso que los caracteriza. Para el pastelero Miquel Guarro, hay dos ingredientes que marcan la diferencia y que muchas preparaciones pasan por alto.
El chef, exdirector de la prestigiosa escuela Hofmann y uno de los grandes referentes de la pastelería española, compartió su versión del brownie clásico. En ella incorpora 55 gramos de leche condensada y 2 gramos de sal, dos detalles que potencian la textura y el sabor.
Según explica, la leche condensada ayuda a lograr una mezcla más estable y sedosa, mientras que la sal realza el cacao y evita que el resultado final sea excesivamente dulce.
El secreto del brownie de Miquel Guarro
La leche condensada no solo aporta dulzor. Gracias a su concentración de proteínas y azúcares, favorece la emulsión entre la manteca, el chocolate y los huevos, dando como resultado una masa más brillante y homogénea.
Por su parte, la sal cumple un papel fundamental. Aunque apenas se utilizan 2 gramos, esa pequeña cantidad intensifica el sabor del chocolate, equilibra el azúcar y hace que el brownie resulte mucho más profundo y menos empalagoso.
Ingredientes
- 110 g huevo.
- 110 g azúcar moreno.
- 100 g manteca.
- 100 g chocolate negro (70% cacao).
- 55 g leche condensada.
- 75 g harina de repostería.
- 10 g cacao amargo en polvo.
- 2 g sal.
- 65 g chocolate con leche (40% cacao), picado.
- 65 g nueces pecán caramelizadas.
Procedimiento
- Precalentar el horno a 180 °C y forrar un molde cuadrado con papel para hornear.
- Derretir el chocolate negro y mezclarlo con la manteca hasta obtener una preparación lisa.
- Batir los huevos con el azúcar moreno y la sal, sin incorporar demasiado aire.
- Agregar la leche condensada y mezclar.
- Incorporar la mezcla de chocolate y manteca hasta lograr una crema homogénea.
- Tamizar la harina junto con el cacao e integrarlos con movimientos envolventes.
- Añadir el chocolate con leche picado y las nueces pecán caramelizadas.
- Verter la preparación en el molde y alisar la superficie.
- Hornear durante 18 a 20 minutos, hasta que los bordes estén cocidos y el centro aún tiemble ligeramente.
- Dejar enfriar por completo antes de desmoldar y cortar en cuadrados.
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