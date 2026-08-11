La nueva creación de Flavio Mendoza tuvo una función de prensa a sala llena, con una platea repleta de figuras que ovacionó y aplaudió durante todo el espectáculo. La Cúpula presentó su propuesta ante más de 900 espectadores, entre ellos muchos famosos que no quisieron perderse la impactante propuesta audiovisual, y desde Ciudad te mostramos las fotos.

Entre las figuras que dijeron presente, estuvieron Luciana Salazar con Matilda, Barby Franco con Fernando y Sarah Burlando, Marcelo Polino, Roberto Piazza, Sabrina Carballo, Noelia Marzol, Flor de la Ve, Graciela Alfano, Nito Artaza, Valeria Archimó, entre otras personalidades.

Desde el comienzo hasta el final, el público acompañó con aplausos y ovaciones una propuesta que busca romper con los formatos tradicionales. Con La Cúpula, Flavio Mendoza vuelve a apostar por la innovación y propone un espectáculo que fusiona distintas disciplinas con tecnología y una experiencia visual y sensorial diferente.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE FLAVIO MENDOZA

Fernando Burlando y Barby Franco con su hija Sarah en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Valeria Archimó y su hija Ámbar en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Dionisio Mendoza y Matilda Salazar en el estreno de Flavio, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Dionisio Mendoza en el estreno de su papá, Flavio, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Matilda Salazar en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Graciela Alfano en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Luciana Salazar en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Luciana y Matilda Salazar en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Flor de la Ve y su marido Pablo Goycochea en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Nito Artaza en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Noelia Marzol en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Marcelo Polino con Luciana y Matilda Salazar en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Marcelo Polino en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Roberto Piazza y Walter Vázquez en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Flavio Mendoza estrenó La Cúpula acompañado por su hijo Dionisio (Foto: Movilpress).

Sabrina Carballo en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Luciana Elbusto con sus hijos en el estreno de Flavio Mendoza, La Cúpula (Foto: Movilpress).

Flavio Mendoza estrenó La Cúpula (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.