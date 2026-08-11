La nueva creación de Flavio Mendoza tuvo una función de prensa a sala llena, con una platea repleta de figuras que ovacionó y aplaudió durante todo el espectáculo.La Cúpula presentó su propuesta ante más de 900 espectadores, entre ellos muchos famosos que no quisieron perderse la impactante propuesta audiovisual, y desde Ciudadte mostramos las fotos.
Entre las figuras que dijeron presente, estuvieron Luciana Salazar con Matilda, Barby Franco con Fernando y Sarah Burlando, Marcelo Polino, Roberto Piazza, Sabrina Carballo, Noelia Marzol, Flor de la Ve, Graciela Alfano, Nito Artaza, Valeria Archimó, entre otras personalidades.
Desde el comienzo hasta el final, el público acompañó con aplausos y ovaciones una propuesta que busca romper con los formatos tradicionales. Con La Cúpula, Flavio Mendoza vuelve a apostar por la innovación y propone un espectáculo que fusiona distintas disciplinas con tecnología y una experiencia visual y sensorial diferente.