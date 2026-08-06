Alexander Caniggia logró una victoria judicial frente a Wanda Nara tras ser sobreseído en la causa por calumnias e injurias que la mediática le había iniciado en noviembre del año pasado. La resolución, que se conoció en las últimas horas de este jueves, extinguió la acción penal y dejó al hijo de Claudio Paul Caniggia libre de cargos.

La noticia fue revelada por Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, donde leyó la resolución de la Justicia ante este caso: “Resuelvo: Declarar extinguida la acción penal en esta causa, respecto de Alex Canigia, en sobreseerlo en orden al delito de calumnias e injurias por los cuales fuera iniciada esta querella...”.

Alex Caniggia fue sobreseído en la causa que Wanda Nara le inició (Foto: captura de eltrece).

El periodista también detalló que el abogado de Alex Caniggia ya inició el reclamo por el pago de las costas judiciales: “Al ser sobreseído, José Vera, el letrado que defiende a Alexander Caniggia, le reclama el pago de costas por haber iniciado un proceso. Las costas rondarían, según lo que hablé con José Vera, entre 50 y 100 millones de pesos”.

El fallo fue celebrado por el propio Alexander, quien se encuentra en el exterior, y también por su padre, que según trascendió, se mostró muy contento con la decisión de la Justicia. La denuncia había generado malestar en el exfutbolista, que apoyó a su hijo durante el proceso.

POR QUÉ WANDA NARA HABÍA DEMANDADO A ALEX CANIGGIA

La denuncia de Wanda Nara contra Alex Caniggia fue por calumnias e injurias, luego de que el mediático lanzara fuertes declaraciones en redes sociales en su contra, comparándola además con un personaje clásico de Los Muppets.

El posteo por el que Wanda Nara, entre otras declaraciones, envió a la Justicia a Alex Caniggia (Foto: captura de eltrece).

El conflicto escaló y terminó en la Justicia, donde la defensa de Caniggia logró que se declarara extinguida la acción penal. “Wanda Nara le inició esta denuncia en noviembre del año pasado, estamos en agosto, esto salió ayer”, sentenció el periodista.

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