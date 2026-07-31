La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 1 DE AGOSTO DEL 2026

El sábado 1 de agosto, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a los actores José María Listorti y Soledad Silveyra.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 1 de agosto (Foto: Instagram/@lamesazarg).

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por el conductor de televisión Leo Montero y a la influencer e integrante del programa de eltrece Otro Día Perdido, Evelyn Botto.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 2 DE AGOSTO DEL 2026

El domingo 2 de agosto desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al comediante Fredy Villarreal, que actualmente forma parte de la obra teatral La Función que Sale Mal en el Multiteatro.

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana los actores Junior Pisanú, Anita Martínez y Camila Peralta y el chef Edgardo Ríos, más conocido como Mambrunense.

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