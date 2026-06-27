Natalie Weber volvió a dar que hablar con una situación que protagonizó en vivo durante Pasó en América. Mientras el panel debatía sobre las relaciones de pareja, la panelista decidió llamar a su esposo, el exfutbolista Mauro Zárate, y terminó descubriendo en pleno programa que le había dejado de compartir su ubicación.

En medio de las risas en el estudio, la modelo decidió llamar al padre de sus hijos por videollamada para comprobar si estaba durmiendo en su casa, él la atendió pero sin video y fue entonces cuando Natalie explicó que podía verlo a través de las cámaras de seguridad instaladas en la habitación.

“Ahora te miro por la cámara de seguridad del cuarto”, lanzó entre carcajadas, generando la sorpresa del resto del panel. Sin embargo, el momento más inesperado llegó segundos después, cuando revisó la aplicación con la que seguía la ubicación de su marido y descubrió un mensaje que la dejó sin palabras: “Permiso de ubicación desactivada”.

La reacción de Natalie Weber cuando se dio cuenta que su marido le dejó de compartir la ubicación (Foto: captura de América).

La reacción en el estudio fue inmediata. Entre bromas, los panelistas celebraron la decisión de Mauro con frases como: “Se hinchó las pelotas”, “Mauro, te banco” y “Se está liberando”, mientras Natalie se lo tomó con humor.

LOS CONSEJOS DE NATALIE WEBER PARA DETECTAR UNA INFIDELIDAD

Sobre el final del programa, Natalie Weber sorprendió al asegurar que tiene una lista de señales que, según ella, pueden delatar una infidelidad. “Antes de poner una aplicación, fíjense si cuando comen con su pareja gira el celular y lo deja boca abajo. Eso es turbio”, sostuvo.

Natalie Weber y sus "tips anti infieles" (Foto: captura de América).

También mencionó otras actitudes que, según considera, pueden despertar sospechas: que la pareja nunca publique fotos juntos durante un viaje o que evite etiquetarla en redes sociales, entre otros “tips”.

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