Natalie Weber contó que hirvió una tanga tras ver un tape de Pampita muy interesada en una antigua creencia popular que, sin respaldo científico, sostiene que darle de beber esa agua a la persona amada sirve para “amarrarla” de por vida.
Natalie lleva más de 15 años en pareja con el futbolista Mauro Zárate, padre de sus hijos.
NATALIE WEBER HIRVIÓ UNA TANGA Y REVELÓ QUÉ HIZO MAURO ZÁRATE CON EL AGUA
Natalie Weber: -Yo la banco a Pampita.
Sabrina Rojas: -Ah, pensé que lo habías hecho.
Natalie: -Sí.
Sabrina: -Con razón Mauro está amarrado. Ella le rompe los huevos y él no suelta. ¿Le hiciste el agua de tanga?
Natalie: -Herví una tanga.
Sabrina: -¿En qué contexto?
Natalie: -En el contexto de amarrarlo. No, mentira. No, no, lo hice.
Sabrina: -Empezó a verse en los portales y se arrepintió.
Tartu: -Algo hiciste....
Natalie: -Quiero aclarar que estaba limpia. La herví. Viste que hay que lavarla cuando la comprás...
Sabrina: -Y después dijiste: “¿Un tecito, Mauro?”.
Tartu: -¿Y de casualidad se la tomó?
Natalie: -El agua quedó ahí. Me parece que se hizo unos fideos.
Sabrina: -Es brava.
“AGUA DE TANGA”: DE QUÉ SE TRATA LA POPULAR CREENCIA
El llamado “gualicho del agua de tanga” es una creencia popular vinculada a prácticas de brujería o “amarres” amorosos en algunas regiones de Latinoamérica.
Consiste, según el mito, en hervir ropa interior usada (generalmente una tanga o bombacha) y luego darle de beber ese líquido a la persona sobre la que se quiere ejercer una influencia sentimental o sexual.
La creencia sostiene que esto “ata” o “enamora” a la persona, pero en realidad es solo parte del folclore y las supersticiones, sin base científica, y con riesgos sanitarios evidentes.
