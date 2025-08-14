Natalie Weber contó por primera vez un escalofriante episodio que vivió en Milán, cuando su marido, Mauro Zárate, jugaba para el Inter, en 2011 y 2012.

La panelista de Pasó en América reveló que encontró papelitos con el nombre de los jugadores del equipo congelados en la heladera.

“Una vez alquilamos un departamento en Milán, cuando Mauro estaba en el Inter. Se lo alquilamos a un jugador que ya se había ido de la ciudad”, comenzó relatando Weber.

“Mi hija Mía era bebé. Un día quise hielo y no me salía hielo de la heladera. Cuando la voy a limpiarla, encontré un bodoque de hielo enromé que tenía papelitos con los nombres de los jugadores titulares del Inter”, reveló Natalie, dejando en shock a Sabrina Rojas y Tartu.

Y continuó: “Lo llamé a Mauro, que estaba concentrando, y el Pupi mandó un velón enorme y nos dijo que limpiemos la casa con vinagre. Cuando abrí los papelitos, los nombres estaban re nítidos”.

Foto: captura de pantalla de Pasó en América.

QUÉ JUGADOR DE FÚTBOL “CONGELÓ” AL PLANTEL DEL INTER EN 2011

“Al que le alquilamos la casa era un exjugador. Su nombre empieza con J. Él había estado en el Inter y había alquilado el departamento antes que nosotros. No era argentino. Era delantero”, detalló Weber.

Pero se reservó la identidad del futbolista: “Jamás voy a decirlo, pero los congeló a todos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.