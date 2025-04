En pareja hace 15 años con Mauro Zárate, padre de sus dos hijos, Natalie Weber ventiló intimidades de su matrimonio y afirmó que deberían establecerse normas que hagan más amena la convivencia.

Foto: captura de pantalla de América, Pasó en América.

LA REGLA NÚMERO UNO DE NATALIE WEBER

“Hay ciertas reglas que hay que respetar en una pareja. Si se comparte la misma habitación hay que tener en claro el tema de cerrar la puerta o dejarla abierta”, comenzó diciendo la panelista de Pasó en América, luego de ver un tape de Paula Chaves y Pedro Alfonso enumerando situaciones cotidianas en las que no están de acuerdo.

Y continuó: “A mí me molesta cerrar la puerta y a Mauro le encanta dormir con la puerta cerrada. La puerta tiene que estar siempre abierta porque tengo dos bendiciones del otro lado, menores de edad”.

Atenta a sus palabras, María Fernanda Callejón apuntó: “La puerta tiene que estar siempre cerrada. Mirá si aparece la criatura y vos estás en lo mejor de lo mejor”.

Pero Weber no coincidió: “Cuando estoy en lo mejor de lo mejor, no están los pibes en casa. Estamos hablando para dormir. Por cualquier emergencia, con la puerta abierta, los escuchás”.

REGAL NÚMERO DOS DE NATALIE WEBER

“El volumen de la tele, no te voy a decir que te pongas auriculares (como Paula le dijo a Pedro). Pero no lo pongas en 76 como lo pone Zárate”, se quejó Weber.

Con vehemencia, prosiguió entrando en la regla número tres que facilitaría el dormir junto a su marido: “Algo que tiene Mauro, que a mí me saca bastante de quicio, es que él se tiene que dormir con la tele prendida. Él se duerme y me deja la serie prendida. Cuando agarró el control para apagarlo, me dice ‘no, no, dejalo. Lo estoy viendo’. Yo tengo que esperar a que ronque para apagar la tele. ¡Infumable!”.

“Por eso, voto habitaciones separadas”, concluyó Natalie, con contundencia y poniéndole humor a las concretas situaciones que la hacen “discutir” con Zárate.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.