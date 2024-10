Natalie Weber, felizmente casada con Mauro Zárate, con quien tiene dos hijos, rememoró cuando una de sus mejores amigas quiso robarle a su marido encarándolo en una fiesta, ¡en la que ella también estaba!

“Una amiga mía se quiso levantar a Mauro. Ella era muy divina, mis hijos le decían tía. Mauro concentraba mucho en Boca, no estaba nunca en casa, ni siquiera los fines de semana. Entonces, ella se quedaba a dormir en mi casa porque tenía buena onda con mis hijos...”, comentó en diálogo con Rulo Schijman para Infobae.

Natalie reveló que una amiga quiso levantarse a su marido.

“Una vez vamos a una fiesta, estábamos ahí y yo veo una secuencia un poco extraña. Mauro ya estaba de mal humor porque estaba ahí, no quería ir. No quería bailar, no quería tomar, no quería nada. Estaba sentado medio con cara de pocos amigos y ella le hablaba un montón. Yo pensé que estaba flasheando, que me había pegado el champán”, siguió, haciendo memoria.

¿CÓMO FUE QUE LA AMIGA DE NATALIE WEBER SE ENCARÓ A SU MARIDO?

Natalie Weber contó que en la fiesta, la mujer que le hablaba mucho a su marido, de repente lo tocó.

“Le tocó la entrepierna. Y yo me fui con Mauro. No le dije nada. Y en el auto, él me contó lo que ella le dijo. Le dijo que le gustaba mucho su sonrisa. O sea, le dijo ‘me gustás, ¿qué hacemos?’”, siguió Natalie, indignada.

“Y Mauro le respondió, ‘¿vos estás loca?’. Aplaudan. No sabemos si reaccionó así porque yo estaba ahí, pero no importa. Gracias, igual”, cerró, entre risas.