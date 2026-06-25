Natalie Weber sorprendió al aire al contar que utiliza el celular para rastrear la ubicación de su marido, el futbolista Mauro Zárate. La modelo participó de un programa de televisión y, sin vueltas, mostró en vivo cómo controla los movimientos del exdelantero de Boca y Vélez.

Durante la charla, Weber explicó que tiene acceso a la ubicación de Zárate a través de una aplicación en el teléfono. “Yo lo rastreo. Si no atiende, se pudre”, lanzó entre risas, dejando en claro que no le tiembla el pulso a la hora de controlar a su pareja.

Fotos: Instagram @maurozarate

Para demostrarlo, la modelo tomó su celular y llamó a Zárate en vivo. “A ver si atiende”, dijo, mientras el resto del panel seguía la situación con atención. Según contó, la pareja tiene un acuerdo para compartir la ubicación en tiempo real, aunque admitió que ella es la que más lo usa.

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Weber también detalló que, si bien confía en su marido, prefiere tener la tranquilidad de saber dónde está. “No es que desconfío, pero me gusta saber”, explicó, la modelo mientars sus compañeros hacía bromas sobre su supuesta “toxicidad”.

Además, reconoció que, si Zárate no responde a sus llamados, la situación puede escalar. “Si no atiende, se pudre. Yo lo llamo hasta que atienda”, agregó Natalie, haciendo gala de su insistencia.

Mauro Zárate y Natalie Weber (Foto: Instagram @oficialmaurozarate y captura America TV)

La confesión generó debate en el estudio sobre los límites de la privacidad en la pareja y el uso de la tecnología para controlar a los seres queridos. Weber, que ha tenidos varias crisis con su marido, lejos de arrepentirse, sostuvo que para ella es una herramienta útil y que Zárate está al tanto de todo.

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