La tragedia del terremoto en Venezuela, que hasta el momento dejó 235 muertos, 4.300 heridos y 157 desaparecidos según cifras oficiales, generó una ola de solidaridad en el mundo del espectáculo.

Tini Stoessel, María Becerra, Ricardo Montaner, Camilo, Evaluna y otros artistas se sumaron a la campaña de ayuda y contención a través de sus redes sociales.

En el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) repasaron cómo los famosos se volcaron a colaborar en este momento crítico.

Muchos utilizan sus cuentas para difundir teléfonos de contacto, ayudar a encontrar personas, compartir ubicaciones y pedir oraciones por los damnificados. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta clave para socorrer y conectar a quienes buscan a familiares o amigos tras la catástrofe.

LAS ACCIONES SOLIDARIAS DE LOS ARTISTAS TRAS EL SISMO

Tini Stoessel y María Becerra replicaron el mensaje de Danny Ocean y Lele Pons, que incluye los teléfonos útiles para localizar personas y coordinar ayuda. Esta publicación fue compartida por numerosos artistas, amplificando el alcance de la información.

Tini Stoessel se sumó a las ayudas por la tragedia de Venezuela junto a Danny Ocean y Lele Pons (Foto: captura de Mshow).

Por su parte, Ricardo Montaner y su esposa publicaron un video en el que convocan a donar a través de The House Project, la fundación familiar que trabaja en Venezuela desde hace años. Montaner explicó que el objetivo es llegar de manera inmediata a quienes más lo necesitan y destacó el trabajo de otras instituciones y fundaciones que también están recibiendo donaciones.

María Becerra se sumó a las ayudas por la tragedia de Venezuela junto a Danny Ocean y Lele Pons (Foto: captura de Mshow).

Camilo y Evaluna, la hija de Montaner y su esposo, también subieron un video con el mismo pedido, invitando a colaborar con provisiones y ayuda para quienes perdieron todo. “Lo que está pasando hoy nos arruga el pecho de una manera muy profunda”, expresó el artitsta en el video que compartió con su esposa.

Ricardo Montanter y su esposa se sumaron a las ayudas por la tragedia de Venezuela (Foto: captura de Mshow).

Camilo y Evaluna se sumó a las ayudas por la tragedia de Venezuela (Foto: captura de Mshow).

MÁS INICIATIVAS Y MENSAJES DE APOYO PARA VENEZUELA

La cuenta oficial de Soda Stereo publicó un mensaje de aliento: “Fuerza Venezuela”. Maná pidió oraciones y anunció que enviará ayuda, mientras que Sin Bandera y Juan Luis Guerra se sumaron con mensajes de apoyo y plegarias para los venezolanos.

Soda Stereo se sumó a las ayudas por la tragedia de Venezuela (Foto: captura de Mshow).

Además, UNICEF difundió un video informando que está recaudando fondos para asistir a los damnificados. La cuenta de Plaza Sésamo compartió una guía especial para acompañar a los más chicos en este contexto, disponible en sesameworkshop.org/resource/siempre-unidos terremotos, con recursos para explicar la situación sin generar temor.

Julian Weich se sumó a las ayudas por la tragedia de Venezuela junto UNICEF (Foto: captura de Mshow).

Varios psicólogos también están difundiendo cuentos y materiales para ayudar a los niños a comprender lo ocurrido y sobrellevar el miedo, mientras que los conductores de Mshow recordaron la importancia de mantener conversaciones difíciles para dar calma y contención.

SHAKIRA, MALUMA, ALEJANDRO SAENZ, RICKY MARTIN, DADDY YANKEE Y MÁS CELEBRIDADES SUMARON AYUDA A VENEZUELA

El reciente terremoto en Venezuela movilizó a artistas y personalidades de todo el mundo, que se volcaron a las redes sociales y a distintas iniciativas para acompañar a los afectados. Shakira, Maluma, Alejandro Sanz, Ricky Martin, Daddy Yankee, Chayanne, Farruko, Natti Natasha, Marc Anthony, Antonio Banderas, Gloria y Emilio Estefan, entre otros, enviaron mensajes de aliento y se sumaron a campañas de ayuda.

(Fotos: capturas de redes sociales y AP).

Desde Puerto Rico, Farruko publicó una foto y escribió: “Estaremos buscando la manera de hacer llegar artículos de primera necesidad desde aquí. Dios tenga misericordia de todas las víctimas de esta catástrofe. Mis redes están a disposición, lo que necesiten en su país para mí es tierra sagrada”.

Farruko se sumó a las ayudas por la tragedia de Venezuela (Foto: captura de Mshow).

Natti Natasha también compartió una imagen de apoyo, mientras que el Estadio Arena de Bogotá iluminó su fachada con un mensaje: “Hoy encendemos nuestras luces por Venezuela como símbolo de solidaridad tras el terremoto que ha impactado a miles de familias”. Este gesto emocionó a la comunidad venezolana en todo el mundo.

Nati Natasha se sumó a las ayudas por la tragedia de Venezuela (Foto: captura de Mshow).

Chayanne y Shakira sumaron palabras de aliento para las familias afectadas, y Alejandro Sanz y Ricky Martin usaron sus redes para acompañar al pueblo damnificado. Maluma, Manuel Wirtz, Juanse, Marc Anthony (“Mi gente de Venezuela los abrazo desde la distancia”) y Antonio Banderas (“Mi corazón con el pueblo venezolano tras el devastador doble terremoto”) también se sumaron a la ola de solidaridad.

Shakira se sumó a las ayudas por la tragedia de Venezuela (Foto: captura de Mshow).

Alejandro Saenz se sumó a las ayudas por la tragedia de Venezuela (Foto: captura de Mshow).

Chayanne se sumó a las ayudas por la tragedia de Venezuela (Foto: captura de Mshow).

DADDY YANNKEE, VIN DIESEL Y OTROS GESTOS DE APOYO

Daddy Yankee grabó un video especial pidiendo donaciones y apoyo: “Este mensaje es especialmente para mi gente de Venezuela. Ustedes son un pueblo resiliente, de mucha fe y valentía. Estamos con ustedes en estos momentos tan difíciles. Dios está en control, Venezuela, los amamos. Adelante y cuenten conmigo para cualquier tipo de ayuda”.

Daddy Yankee se sumó a las ayudas por la tragedia de Venezuela (Foto: Mshow).

El actor Vin Diesel también publicó una foto dedicada “pa’ mi gente” de Venezuela, mientras que Gloria y Emilio Estefan enviaron mensajes de apoyo a través de sus redes.

Vin Diesel se suma a las ayudas por la tragedia de Venezuela (Foto: captura de Mshow).

Héroes anónimos y la ayuda en el terreno

Entre los protagonistas de la emergencia se destacó el perro rescatista Tsunami, que ya salvó a 12 personas entre los escombros. La solidaridad de los vecinos fue clave: caravanas de motos y autos transportaron donaciones, aunque la demanda sigue siendo enorme. “Es admirable el trabajo que están haciendo, sin descansar ni dormir. Esperamos que toda la ayuda llegue a tiempo”, remarcaron desde el programa.

Tsunami, el perro rescatista que se sumó a las ayudas por la tragedia de Venezuela (Foto: captura de Mshow).

Más de 16 países se movilizaron para colaborar con Venezuela, y la esperanza está puesta en que la asistencia llegue lo antes posible.

DÓNDE DONAR: COLECTAS EN ARGENTINA Y MIAMI

En Ramos Mejía (zona oeste del conurbano bonaerense), se reciben donaciones en Barcalá 546: alimentos no perecederos, ropa, artículos de higiene, insumos médicos, linternas, baterías, palas, cascos, guantes, agua potable, pañales y cajas para embalar. Los organizadores, venezolanos residentes en Argentina, se encargan de llevar la ayuda personalmente. Para coordinar, se puede llamar al 6304-8883 o 6304-8886.

Dónde ayudar en Argentina a Venezuela (Foto: captura de Mshow).

En Miami, la colecta se realiza en 8080 y el teléfono de contacto es 786-984-2119.

STARLINK ACTIVÓ SERVICIO GRATUITO PARA VENEZUELA

Como parte de los gestos solidarios, Starlink activó su servicio de internet satelital gratis en Venezuela hasta el 25 de julio, para facilitar las comunicaciones en zonas donde las antenas y la electricidad quedaron fuera de servicio.

La situación sigue siendo crítica: muchas familias están sin luz ni agua y las necesidades son múltiples. La ayuda internacional y la solidaridad de la gente son fundamentales para enfrentar la emergencia.

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