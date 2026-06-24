MUBI estrenó en streaming Orphan, la nueva película escrita y dirigida por el cineasta ganador del Oscar László Nemes, reconocido por títulos como Son of Saul y Sunset. El film está disponible de manera exclusiva en la plataforma en Argentina desde el 19 de junio de 2026.

La película, escrita por Nemes junto a Clara Royer, es una obra profundamente personal inspirada en la infancia del padre del realizador en el Budapest de los años cincuenta. La historia se desarrolla en 1957, poco después del levantamiento contra el régimen comunista que marcó a Hungría.

Fotograma de "Orphan" (Foto: cortesía Mubi)

En ese contexto, Andor, un joven judío criado por su madre con relatos idealizados sobre su padre fallecido, ve cómo su mundo cambia por completo cuando aparece un hombre que asegura ser su verdadero padre. A partir de ese encuentro, el protagonista inicia un viaje marcado por la búsqueda de identidad, la memoria y las heridas del pasado.

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UN DRAMA PREMIADO Y RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE

Orphan fue elegida por Hungría para competir como Mejor Película Internacional en la 98ª edición de los Premios de la Academia y también fue nominada al León de Oro en la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, consolidando su presencia entre las producciones más destacadas del año.

Además, la película obtuvo el prestigioso Premio Spotlight en la 40ª edición de los galardones otorgados por la Sociedad Americana de Directores de Fotografía, un reconocimiento que destacó especialmente el trabajo visual realizado por Mátyás Erdély, colaborador habitual de Nemes.

Fotograma de "Orphan" (Foto: cortesía Mubi)

Protagonizada por Bojtorján Barabás, Andrea Waskovics y Grégory Gadebois, Orphan reafirma el talento de László Nemes como una de las voces más relevantes del cine contemporáneo. Los suscriptores de MUBI en Argentina podrán verla en exclusiva a partir del 19 de junio de 2026.

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