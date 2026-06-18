El universo de Spider-Man está a punto de dar un giro total. Marvel Studios y Sony Pictures lanzaron el segundo tráiler de Spider-Man: Un nuevo día (Spider-Man: Brand New Day), la nueva película que marca el regreso de Tom Holland al traje del superhéroe más querido de Nueva York.

El adelanto llegó después de meses de expectativas y rompió todos los récords: el primer tráiler acumuló 718,6 millones de reproducciones en solo 24 horas, superando incluso a Deadpool & Wolverine.

Póster de Spider-Man: Un nuevo día (Foto: gentileza de Sony Pictures Argentina)

La nueva entrega retoma la historia tras los hechos de Spider-Man: Sin camino a casa (Spier-Man: No Way Home, 2021), cuando el multiverso cambió para siempre la vida del protagonista. Ahora, Peter Parker enfrenta su mayor desafío: nadie en el mundo sabe quién es. Ni siquiera sus amigos más cercanos, MJ (Zendaya) y Ned Leeds (Jacob Batalon), lo recuerdan.

Póster de Spider-Man: Un nuevo día (Foto: gentileza de Sony Pictures Argentina)

El tráiler muestra a un Peter completamente solo, obligado a reconstruir su vida y su identidad mientras enfrenta amenazas inéditas. La soledad y la búsqueda de sentido se convierten en el eje de la trama, prometiendo una historia mucho más personal y profunda.

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La película está dirigida por Destin Daniel Cretton, el mismo de Shang-Chi y La leyenda de los Diez Anillos (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 2021), y suma a un elenco de primer nivel: Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Sadie Sink, Tramell Tillman y Michael Mando. Aunque los detalles sobre sus personajes se mantienen bajo llave, la expectativa entre los fans es altísima.

Póster de Spider-Man: Un nuevo día (Foto: gentileza de Sony Pictures Argentina)

El estreno está previsto para el 29 de julio, marcando el regreso de Spider-Man a la pantalla grande después de más de cuatro años. La última vez que vimos a Holland en solitario fue en Sin Camino a Casa, que recaudó cerca de 2 mil millones de dólares y se convirtió en la película más exitosa de la historia de Sony Pictures.

Por primera vez, Tom Holland no solo se puso el traje, sino que también participó activamente en el desarrollo creativo de la película. Según contó en una entrevista con Empire, fue parte del equipo de guionistas y aportó ideas clave para la historia.

Escena de Spider-Man: Un nuevo día (Foto: gentileza de Sony Pictures Argentina)

El actor reveló que propuso explorar una etapa de cambios en los poderes de Peter Parker, a la que llamó “Spider-Puberty” (Pubertad Araña). “Mi propuesta, cuando la presenté, se llamaba ‘Pubertad Araña’. ¿Qué pasa si Peter Parker pierde el control y las cosas cambian? ‘Pubertad Araña’ fue mi eslogan para el estudio, que fue rechazado de inmediato. Pero les gustó la idea principal y se convirtió en lo que tenemos ahora en la película”, contó Holland.

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