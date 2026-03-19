Sony Pictures lanzó el tráiler de Spider-Man Un Nuevo Día (Brand New Day) y volvió a romper todos los esquemas con una campaña de lanzamiento que cruzó fronteras y puso al Gaucho Araña de Argentina en el centro de la escena. La movida tuvo a Tom Holland como protagonista, que sumó a fanáticos de todo el mundo en una posta digital que celebró el impacto cultural del héroe arácnido.

La consigna fue clara: celebrar un “Nuevo Día” para Spider-Man, invitando a seguidores de distintos países a compartir qué significa el personaje en sus vidas. Así, se armó una cadena global de testimonios que recorrió zonas horarias y unió a miles de fans en una misma pasión.

Gaucho Araña, la creación de Rubén Ojeda (Foto: Instagram @gauchoarania)

El cierre de esta maratón de fanatismo tuvo un sabor bien local. La sorpresa llegó cuando eligieron a Rubén Ojeda, más conocido en redes como Gaucho Araña, para representar a la Argentina en el evento mundial.

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Ojeda se volvió viral por su original propuesta: fusionar el clásico traje rojo y azul de Spider-Man con el atuendo tradicional del gaucho argentino. En el video que se vio en la presentación, el creador de contenido bailó al ritmo de “Amor Salvaje” y tocó el bombo legüero, mezclando cultura pop y folklore de una manera que cautivó a la audiencia internacional.

Gaucho Araña, la creación de Rubén Ojeda (Foto: Instagram @gauchoarania)

“Quise fusionar mundos y universos”, explicó Ojeda sobre su personaje, que reemplazó los lanzatelarañas por boleadoras y se convirtió en un verdadero embajador cultural. Su versión criolla del superhéroe recorre festivales y eventos en todo el país, llevando la identidad argentina a lo más alto de la franquicia de Disney y Sony.

Gaucho Araña, la creación de Rubén Ojeda (Foto: Instagram @gauchoarania)

La participación del argentino en este evento global no solo emocionó a los fans locales, sino también a aquellos que también participaron alrededor del mundo demostrando que la creatividad e identidad nacional pueden conquistar cualquier universo, incluso el de los superhéroes más famosos del cine.

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