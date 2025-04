Spider-Man™: Into the Spider-Verse llega por primera vez a Buenos Aires. Un evento único que llevará al público a una experiencia revolucionaria donde la magia del cine y la majestuosidad de la música sinfónica se fusionan.

Este espectáculo promete transformar la forma en que se experimenta la película completa, con una presentación que incluirá una combinación de orquesta en vivo, DJ, percusión y electrónica, interpretando en directo la aclamada banda sonora de esta película que marcó un antes y un después en la animación.

La cita será el 27 de mayo en Palacio Libertad. La preventa de entradas está disponible con Banco Nación, a partir de 9 de abril a las 11 horas. La venta general, el 10 de abril a las 11 horas.

Foto: gentileza de prensa.

Spider-Man™: Into the Spider-Verse se presentará en una gigantesca pantalla HD, mientras la Orquesta BA Pops, dirigida por Ángel Mahler, interpreta una mezcla inédita de música orquestal, electrónica y DJ en vivo, replicando con una precisión impresionante la complejidad de las partituras y la banda sonora original. Esta experiencia única no solo ofrecerá una representación fiel de la banda sonora, sino que llevará a los espectadores a un viaje sensorial al mundo de Spider-Man™ como nunca antes se había logrado.

El espectáculo se destacó por su éxito global, con un estreno mundial agotado en el Kings Theatre de Brooklyn (Nueva York) que dejó a los asistentes asombrados por la capacidad de la música en vivo de amplificar la emoción de la película. Los fanáticos han elogiado la fusión de música y cine, destacando que la experiencia fue una de las más increíbles que han vivido.

Foto: gentileza de prensa.

MÁS DATOS SOBRE SPIDER-MAN™: INTO THE SPIDER-VERSE

El espectáculo no solo es una experiencia para los fanáticos de Spider-Man™, sino para todos los amantes de la música, que tendrán la oportunidad de experimentar la increíble banda sonora creada por Daniel Pemberton, nominado al Academy Award, ganador de un Emmy y reconocido por su trabajo en películas como The Man From U.N.C.L.E., Enola Holmes y Oceans 8.

Su mezcla de hip-hop, música orquestal y electrónica, junto a contribuciones de artistas como Post Malone, Lil Wayne, Jaden Smith y Nicki Minaj, ha dado lugar a una de las bandas sonoras más innovadoras de la historia del cine.

El evento ofrece una oportunidad irrepetible para revivir los momentos más emocionantes de la película, desde la llegada de Miles Morales hasta la expansión del Spider-Verse, en una experiencia en vivo con un nivel de detalle y emoción sin igual.