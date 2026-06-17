Los fanáticos de Star Trek ya pueden prepararse para una nueva aventura espacial. Paramount+ presentó el tráiler oficial de la próxima temporada de Star Trek: Strange New Worlds, que se estrenará el próximo 23 de julio en la plataforma.

El adelanto ofrece un primer vistazo a los desafíos que deberá enfrentar la tripulación de la U.S.S. Enterprise en esta nueva etapa de la historia. Con amenazas inesperadas, territorios desconocidos y decisiones que podrían cambiar el destino de la misión, los nuevos episodios prometen mantener el espíritu de exploración que convirtió a la franquicia en un fenómeno mundial.

La serie seguirá llevando a sus protagonistas más allá de los límites conocidos de la galaxia, con encuentros sorprendentes, nuevos mundos por descubrir y peligros que pondrán a prueba su valentía y capacidad de liderazgo.

La producción está protagonizada por Anson Mount como el capitán Christopher Pike, junto a Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Paul Wesley, Celia Rose Gooding, Melissa Navia y Babs Olusanmokun.

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La historia se centra en las primeras misiones de la U.S.S. Enterprise, siguiendo al capitán Pike, al oficial científico Spock y a Número Uno mientras exploran nuevas civilizaciones y rincones desconocidos del universo.

Imagen de Star Trek: Strange New Worlds (Foto: cortesía Paramount +)

Desde su estreno, Star Trek: Strange New Worlds logró conquistar tanto a los seguidores históricos de la franquicia como a nuevas generaciones de espectadores gracias a su combinación de aventura, ciencia ficción y exploración espacial.

La serie es producida por CBS Studios en asociación con Secret Hideout y Roddenberry Entertainment. Además, cuenta con Akiva Goldsman y Henry Alonso Myers como co-showrunners y productores ejecutivos.

Imagen de Star Trek: Strange New Worlds (Foto: cortesía Paramount +)

Con el estreno previsto para el 23 de julio, la nueva temporada buscará expandir aún más el universo de Star Trek y llevar a la tripulación de la Enterprise a enfrentar algunos de los mayores desafíos de su historia.

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