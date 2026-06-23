Franzizca y Nina Kraviz compartieron escenario en un exclusivo encuentro realizado en Buenos Aires, donde la DJ y productora argentina presentó por primera vez parte de “Amiga”, su próximo álbum que será lanzado oficialmente el 2 de julio a través de Trip Recordings, el reconocido sello discográfico fundado por Nina Kraviz.

La noche marcó un momento clave en la carrera de Franzizca, consolidando el fuerte vínculo artístico que mantiene con una de las figuras más influyentes de la música electrónica internacional. Este encuentro especial reflejó la admiración mutua entre ambas artistas y abrió nuevas oportunidades para la proyección global de la productora argentina.

Trip Recordings celebró una edición pop-up exclusiva en Buenos Aires

Días atrás, Trip Recordings desembarcó en Buenos Aires con una exclusiva edición pop-up que reunió música, arte y una cuidada curaduría sonora. El evento tuvo como principal atractivo la presentación anticipada de “Amiga”, el nuevo trabajo discográfico de Franzizca.

La producción estuvo a cargo de Numbers, la plataforma y productora fundada por Franzizca, en colaboración con Hub Estudios. La propuesta ofreció una experiencia inmersiva de alto nivel, sumando además la participación de destacados exponentes de la escena electrónica local como Pampa y Naturax.

Franzizca presentó “Amiga” junto a Nina Kraviz en un set especial

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la actuación de Franzizca, quien adelantó parte de “Amiga”, el material que verá la luz el próximo 2 de julio bajo el sello Trip Recordings.

La artista también compartió cabina con Nina Kraviz durante un set especial de dos horas, generando un diálogo musical único entre ambas referentes de la electrónica contemporánea. El encuentro permitió al público vivir una experiencia íntima y cercana, conectando con la creatividad y el universo artístico que caracteriza tanto a Kraviz como a su sello.

La presentación se convirtió en uno de los eventos más destacados de la escena electrónica en Buenos Aires, fortaleciendo el posicionamiento internacional de Franzizca y reafirmando el compromiso de Trip Recordings con la difusión de nuevos talentos.

Quién es Franzizca

Franzizca es una DJ, productora musical y artista multidisciplinaria argentina que inició su formación en la música electrónica a los 18 años. A lo largo de su carrera ha desarrollado una identidad artística propia, caracterizada por la exploración constante y la ausencia de límites estilísticos.

Con el objetivo de impulsar nuevos espacios dentro de la cultura electrónica, creó Numbers, una productora de eventos enfocada en la difusión, el disfrute y el conocimiento de la música electrónica.

En sus más de siete años de trayectoria participó en algunos de los festivales y escenarios más importantes del circuito nacional e internacional, entre ellos Lollapalooza, Primavera Sound, Mutek, Creamfields, Movistar Arena, Photon, Hör y Gop Tun.

Además, compartió line-up con artistas de renombre mundial como Kraftwerk, Disclosure, The Blaze y Brutalismus 3000, y colaboró en producciones musicales junto a Evlay, Ronpe99 y Z.I.P.P.O. También lanzó música a través de sellos como Mama Told Ya (Francia), Gomboc Records (Argentina) y Fides Records (Grecia).

Nina Kraviz, una de las referentes globales del techno

Nina Kraviz es una DJ, productora y cantante nacida en Irkutsk, Siberia, considerada una de las figuras más influyentes de la música electrónica mundial. Tras estudiar odontología en Moscú, desarrolló una exitosa carrera dentro de la escena underground hasta convertirse en una referente internacional del techno y el acid techno.

Fundadora de Trip Recordings, Kraviz ha impulsado el crecimiento de numerosos artistas emergentes y se ha presentado en algunos de los festivales más importantes del mundo. Su visión artística, capacidad curatorial y estilo inconfundible la han convertido en una figura clave dentro de la cultura electrónica contemporánea.

El lanzamiento de “Amiga” el próximo 2 de julio representa un nuevo capítulo para Franzizca, quien continúa expandiendo su alcance internacional de la mano de Nina Kraviz y Trip Recordings.