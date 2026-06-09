No es roast beef: la carne brasileña que está de moda para hacer las hamburguesas más jugosas

La picaña dejó de ser un corte reservado para las parrillas brasileñas y empezó a ganar protagonismo en hamburgueserías y cocinas hogareñas. Su equilibrio entre carne y grasa la convirtió en una de las opciones preferidas para quienes buscan hamburguesas más jugosas y con un sabor intenso.

A diferencia de otros cortes utilizados para hamburguesas, la picaña se destaca por la capa de grasa que recubre una de sus caras. Al picarla sin retirar esa grasa, la preparación conserva humedad durante la cocción y desarrolla una textura mucho más tierna.

Por ese motivo, cada vez más cocineros la eligen para preparar hamburguesas artesanales. Una de las recetas más populares combina medallones de picaña con una pasta de quesos fundidos servida dentro de pan casero, una propuesta contundente para los amantes de la carne.

Comensales 4 Ingredientes Para el pan 425 g harina 000

g harina 000 30 g levadura fresca

g levadura fresca 2 cucharadas de miel

cucharadas de miel Una copa de cerveza rubia

copa de cerveza rubia Semillas de sésamo blancas y negras

Aceite de oliva

Sal Para las hamburguesas Un kg de picaña

kg de picaña Pimienta negra

Sal Para la pasta de queso 2 papas peladas hervidas

papas peladas hervidas 500 g queso pategrás rallado

g queso pategrás rallado 500 g queso cremoso cortado en cubos

g queso cremoso cortado en cubos ½ taza queso cheddar untable

taza queso cheddar untable ½ taza crema de leche

taza crema de leche Manteca

Nuez moscada

Pimienta blanca

Sal

Procedimiento

Para el pan

Formar una corona con la harina. Disolver la levadura junto con la miel en el centro. Agregar la sal por fuera de la corona. Incorporar la cerveza y amasar hasta obtener una masa homogénea. Tapar y dejar reposar durante una hora a temperatura ambiente. Dividir la masa en cuatro porciones y formar bollos. Colocar en una placa pincelada con aceite. Tapar y dejar descansar una hora más. Pincelar con aceite de oliva y espolvorear semillas de sésamo. Hornear durante 20 minutos a 200 °C.

Para las hamburguesas

Trozar la picaña. Picar la carne sin retirar la grasa. Salpimentar a gusto. Amasar la carne picada y formar cuatro hamburguesas. Cocinar a la parrilla hasta alcanzar el punto deseado.

Para la pasta de queso

Procesar las papas hervidas. Colocar una pequeña cantidad de manteca en una olla caliente. Incorporar las papas procesadas y mezclar. Salpimentar y agregar nuez moscada. Incorporar la crema de leche. Agregar el queso pategrás, el queso cremoso y el cheddar untable Mezclar hasta que todos los quesos se fundan y se forme una crema uniforme. Cortar los panes por la mitad, colocar las hamburguesas de picaña y completar con abundante pasta de queso caliente.

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