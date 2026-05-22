Muchas veces ocurre que compramos carne y la dejamos en la heladera, esperando para hacer una buena comida o un asado, pasa el tiempo y cuando vamos a chequear la fecha de vencimiento es ese mismo día. Ahí surge una duda muy frecuente: ¿Conviene meterla al freezer para “salvarla” o ya es demasiado tarde?

La respuesta a priori no es tan simple como parece. Congelar la carne puede ayudar a extender su vida útil, pero eso no significa que vuelva a estar “como nueva”. El freezer frena el crecimiento de bacterias y microorganismos, aunque no elimina los que ya están presentes en el alimento.

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Por eso, si la carne estuvo varios días en la heladera y llega muy cerca de la fecha de vencimiento, congelarla puede reducir riesgos frente a dejarla afuera, pero no garantiza seguridad absoluta. Mucho depende también de cómo se conserve, cómo se descongele y cómo se cocine después.

Qué pasa realmente cuando se congela la carne

El frío extremo actúa como una pausa para las bacterias. Mientras la carne permanece congelada, los microorganismos dejan de multiplicarse, pero siguen ahí. El problema aparece cuando el producto vuelve a tomar temperatura durante la descongelación.

Si la carne ya estaba muy cerca de deteriorarse antes de entrar al freezer, esas bacterias pueden volver a activarse rápidamente una vez descongelada. Por eso no se recomienda usar el congelador como “último recurso” cuando el alimento ya lleva demasiado tiempo guardado.

¿Se puede congelar la carne el mismo día que vence? Esto es lo que pasa. Foto: IA

Además, hay una diferencia importante entre congelar una carne fresca y congelar una que está al límite de su fecha. Cuanto más fresca esté al momento de congelarla, mejor conservará sabor, textura y seguridad alimentaria.

Otro punto clave es que la congelación casera es más lenta que la industrial. Eso hace que se formen cristales de hielo más grandes, que afectan especialmente la textura de la carne después de descongelarla.

Cómo congelar la carne de forma correcta para evitar riesgos

La mejor decisión es congelar la carne apenas se compra o dentro de los primeros días, sin esperar al vencimiento. También conviene dividirla en porciones para usar solo lo necesario después.

Hay algunas recomendaciones básicas que ayudan a reducir riesgos:

Guardarla en recipientes herméticos o bolsas bien cerradas.

Quitar la mayor cantidad de aire posible del envase.

Etiquetar la fecha de congelación.

Evitar volver a congelar una carne ya descongelada.

Mantener el freezer a temperaturas constantes.

El proceso para descongelar la carne también es fundamental. Nunca conviene dejar la carne sobre la mesada o a temperatura ambiente durante horas. Lo más seguro es pasarla del freezer a la heladera y dejar que se descongele lentamente.

Si se usa el microondas para acelerar el proceso, después hay que cocinarla enseguida. Además, se recomienda no dejar pasar más de 24 horas entre la descongelación y la cocción.

Cuánto tiempo dura la carne congelada

Aunque el freezer ayuda a conservar la carne y alimentos durante meses, tampoco funciona como almacenamiento eterno. Con el tiempo, la carne pierde textura, sabor y calidad.

¿Se puede congelar la carne el mismo día que vence? Esto es lo que pasa. Foto: IA

Estos son algunos tiempos orientativos de conservación en freezer doméstico:

Carne magra: hasta 12 meses.

Carne grasa: alrededor de 4 meses.

Carne picada: entre 3 y 4 meses.

Pollo y otras aves: entre 6 y 9 meses.

Pescado blanco: hasta 6 meses.

Pescado azul: entre 2 y 3 meses.

También es importante revisar el estado del alimento antes de cocinarlo. Si tiene olor fuerte, color extraño, exceso de líquido o textura pegajosa, lo más recomendable es descartarlo aunque haya estado congelado.