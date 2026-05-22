El huevo es uno de los alimentos más consumidos en el desayuno y en varias comidas por su practicidad y por su aporte de proteínas. Sin embargo, muchas personas están buscando alternativas para variar la alimentación, incorporar otros nutrientes o directamente reemplazarlo en algunas comidas del día.

En ese contexto, hay alimentos que lograron ganar protagonismo porque ofrecen un perfil nutricional muy completo y pueden aportar energía sostenida para la jornada. Algunos incluso tienen más proteínas que el huevo y suman fibra, antioxidantes y minerales importantes para el organismo.

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Entre las opciones más recomendadas para sustituir al huevo, aparecen el maní, el yogur griego y la harina de garbanzos. Los tres son fáciles de conseguir y pueden incorporarse sin demasiadas complicaciones a la rutina diaria.

Algunos datos nutricionales comparativos sobre estos alimentos con respecto al huevo:

El huevo aporta cerca de 12,4 gramos de proteínas cada 100 gramos.

El maní contiene aproximadamente 25,8 gramos .

Las almendras aportan 21,2 gramos.

Los pistachos tienen alrededor de 21 gramos de proteínas.

Maní: energía y proteínas para arrancar el día

El maní es una de las alternativas más completas para reemplazar al huevo en las comidas porque combina proteínas con grasas saludables que ayudan a mantener la energía durante varias horas del día. Además, aporta magnesio, antioxidantes y grasas monoinsaturadas que benefician la salud cardiovascular.

Maní, una alternativa saludable para reemplazar al huevo. Foto: IA

También genera sensación de saciedad, algo importante para quienes buscan evitar que el hambre les genera ansiedad entre comidas. El maní puede consumirse tostado, en pasta de maní o combinado con frutas y yogur, lo que lo vuelve una opción muy práctica para desayunos o meriendas.

Yogur griego: práctico y con alto valor nutricional

El yogur griego se destaca porque concentra más proteínas que un yogur tradicional gracias a su proceso de elaboración más natural y saludable. Por eso, muchas personas lo utilizan para reemplazar el huevo sin resignar aporte nutricional.

El Yogur Griego aporta más nutrientes que los yogures tradicionales. Foto: IA

Además, aporta calcio y probióticos que benefician la salud digestiva. Otra ventaja es que puede combinarse fácilmente con avena, frutas, semillas o frutos secos para lograr desayunos completos y rápidos de preparar.

Harina de garbanzos: una opción versátil para recetas

La harina de garbanzos es una de las alternativas vegetales más utilizadas y reconocidas para reemplazar al huevo en preparaciones dulces y saladas. Tiene proteínas, fibra, hierro y vitaminas del grupo B, nutrientes importantes para el funcionamiento del organismo.

Puede utilizarse en tortillas, rebozados, panificados o mezclas horneadas. Además de aportar proteínas, suma fibra, algo que el huevo no contiene y que ayuda a mejorar la saciedad y el funcionamiento del sistema digestivo.

Harina de garganzos. Foto: IA

Incorporar estos alimentos puede ser una manera simple de diversificar la alimentación sin depender tanto del huevo ni perder calidad nutricional. Además, permiten sumar nuevos sabores y texturas a las comidas del día a día.

Aunque el huevo sigue siendo un alimento muy completo y rico en propiedades para arrancar el día con un buen desayuno, especialistas en nutrición remarcan que variar las fuentes de proteínas ayuda a lograr una dieta más equilibrada y rica en nutrientes.