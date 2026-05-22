El huevo es uno de los alimentos más consumidos en el desayuno y en varias comidas por su practicidad y por su aporte de proteínas. Sin embargo, muchas personas están buscando alternativas para variar la alimentación, incorporar otros nutrientes o directamente reemplazarlo en algunas comidas del día.
En ese contexto, hay alimentos que lograron ganar protagonismo porque ofrecen un perfil nutricional muy completo y pueden aportar energía sostenida para la jornada. Algunos incluso tienen más proteínas que el huevo y suman fibra, antioxidantes y minerales importantes para el organismo.
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Entre las opciones más recomendadas para sustituir al huevo, aparecen el maní, el yogur griego y la harina de garbanzos. Los tres son fáciles de conseguir y pueden incorporarse sin demasiadas complicaciones a la rutina diaria.
Algunos datos nutricionales comparativos sobre estos alimentos con respecto al huevo:
- El huevo aporta cerca de 12,4 gramos de proteínas cada 100 gramos.
- El maní contiene aproximadamente 25,8 gramos.
- Las almendras aportan 21,2 gramos.
- Los pistachos tienen alrededor de 21 gramos de proteínas.
Maní: energía y proteínas para arrancar el día
El maní es una de las alternativas más completas para reemplazar al huevo en las comidas porque combina proteínas con grasas saludables que ayudan a mantener la energía durante varias horas del día. Además, aporta magnesio, antioxidantes y grasas monoinsaturadas que benefician la salud cardiovascular.
También genera sensación de saciedad, algo importante para quienes buscan evitar que el hambre les genera ansiedad entre comidas. El maní puede consumirse tostado, en pasta de maní o combinado con frutas y yogur, lo que lo vuelve una opción muy práctica para desayunos o meriendas.
Yogur griego: práctico y con alto valor nutricional
El yogur griego se destaca porque concentra más proteínas que un yogur tradicional gracias a su proceso de elaboración más natural y saludable. Por eso, muchas personas lo utilizan para reemplazar el huevo sin resignar aporte nutricional.
Además, aporta calcio y probióticos que benefician la salud digestiva. Otra ventaja es que puede combinarse fácilmente con avena, frutas, semillas o frutos secos para lograr desayunos completos y rápidos de preparar.
Harina de garbanzos: una opción versátil para recetas
La harina de garbanzos es una de las alternativas vegetales más utilizadas y reconocidas para reemplazar al huevo en preparaciones dulces y saladas. Tiene proteínas, fibra, hierro y vitaminas del grupo B, nutrientes importantes para el funcionamiento del organismo.
Puede utilizarse en tortillas, rebozados, panificados o mezclas horneadas. Además de aportar proteínas, suma fibra, algo que el huevo no contiene y que ayuda a mejorar la saciedad y el funcionamiento del sistema digestivo.
Incorporar estos alimentos puede ser una manera simple de diversificar la alimentación sin depender tanto del huevo ni perder calidad nutricional. Además, permiten sumar nuevos sabores y texturas a las comidas del día a día.
Aunque el huevo sigue siendo un alimento muy completo y rico en propiedades para arrancar el día con un buen desayuno, especialistas en nutrición remarcan que variar las fuentes de proteínas ayuda a lograr una dieta más equilibrada y rica en nutrientes.