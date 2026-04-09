Netflix se hizo fuerte en el país y dejó en claro que su apuesta por la producción nacional va en serio. La plataforma de streaming anunció una lista impactante de series, películas y documentales argentinos que llegarán entre 2026 y 2027, y celebró la apertura de sus nuevas oficinas en el corazón de Villa Crespo, Buenos Aires.

La movida marca un antes y un después para la industria audiovisual local: el sello “Hecho en Argentina” se consolida dentro del catálogo global de Netflix, con propuestas que van desde la ficción y la comedia hasta biopics y documentales, y con la participación de nombres de peso del cine y la televisión.

ESTRENOS ARGENTINOS QUE LLEGAN A NETFLIX: DE BIOPICS A ANIMACIÓN Y GRANDES FIGURAS

Entre los proyectos más esperados, se destaca el regreso de Santiago Mitre al género político con un largometraje escrito junto a Mariano Llinás y protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani. Tras el éxito internacional de Argentina, 1985, el director vuelve a apostar por historias con sello local.

La diversidad de géneros también dice presente con Risa y la cabina del tiempo, una película que reúne a Cazzu, Diego Peretti y Joaquín Furriel. En el terreno de las series, Carísima promete romper moldes con Malena Pichot, Caro Pardíaco y Gastón Pauls al frente.

Envidiosa estrena su temporada 4 (Foto: X/ @chenetflix) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

El 2026 será un año cargado de estrenos: Ricardo Darín y Diego Peretti compartirán pantalla en Lo dejamos acá, mientras que Felicidades, dirigida por Álex de la Iglesia, tendrá a Adrián Suar y Griselda Siciliani como protagonistas. Además, Mis muertos tristes, basada en relatos de Mariana Enriquez y dirigida por Pablo Larraín, contará con Mercedes Morán y Dolores Fonzi.

Uno de los platos fuertes será Moria, la serie inspirada en la vida de Moria Casán, con Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, que se estrenará el 14 de agosto. También se viene Gordon, dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, con Rodrigo de la Serna.

Las series ya consolidadas no se quedan atrás: Envidiosa lanzará su cuarta y última temporada el 29 de abril, mientras que En el barro sumará nuevas entregas. Por su parte, la segunda temporada de El Eternauta sigue en preproducción, aunque todavía no tiene fecha confirmada.

Leé más:

Envidiosa temporada 4: Netflix reveló la fecha de estreno y ya hay cuenta regresiva

DOCUMENTALES CON SELLO ARGENTINO: DE DIBU MARTÍNEZ A FITO PÁEZ Y SILVINA LUNA

El segmento documental también tendrá un rol protagónico. Entre los títulos anunciados se encuentran Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, centrado en la figura de Emiliano Martínez, con guion de Hernán Casciari e ilustraciones de Liniers; Fito Páez: El mundo cabe en una canción, que explora la vida y obra del músico rosarino; y Yiya Murano: Muerte a la hora del té, dirigido por Alejandro Hartmann.

A estos se suma Perfecta: La voz de Silvina Luna, un documental íntimo construido a partir de material personal de la modelo y actriz.

Leé más:

Moria, Felicidades, Gordon, Dibu Martínez y más: los contenidos argentinos que llegarán a Netflix este año

LO QUE SE VIENE EN 2027: MAFALDA, CIENCIA FICCIÓN Y MÁS HISTORIAS LOCALES

El calendario de 2027 también promete. Entre los lanzamientos más esperados está la serie animada de Mafalda, escrita y dirigida por Juan José Campanella y basada en las historietas de Quino. La primera imagen de la producción ya generó furor en redes sociales.

Mafalda (Foto: X/ @chenetflix) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Otros títulos destacados son Crimen desorganizado, con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi y Soledad Silveyra; El futuro es nuestro, basada en un relato de Philip K. Dick; y Tiempo al tiempo, con Carla Peterson, Luciano Castro y Valentina Zenere. Además, se viene una nueva miniserie de Sebastián Borensztein protagonizada por Chino Darín.

Leé más:

Netflix confirmó el documental de Silvina Luna: cuándo se estrena y qué mostrará

EL NUEVO HUB DE NETFLIX EN VILLA CRESPO: APUESTA POR LA PRODUCCIÓN LOCAL

La apertura de las oficinas en Villa Crespo es parte de la celebración de los 15 años de Netflix en América Latina y de una estrategia de expansión que busca fortalecer el vínculo con la industria audiovisual argentina. El espacio funcionará como un hub creativo y administrativo para el desarrollo de producciones locales y regionales.

Dibu Martínez tendrá una producción animada (Foto: X/ @chenetflix) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Las nuevas oficinas tienen una identidad visual centrada en el concepto “Hecho en Argentina”, con referencias a producciones nacionales en cada rincón. La compañía remarcó que la inversión no es solo en infraestructura, sino en talento y en la proyección de historias locales hacia el mundo.

EL LISTADO DE ESTRENOS ARGENTINOS QUE LLEGAN A NETFLIX EN 2026 Y 2027

Entre los títulos más cercanos se destacan:

Carísima, con Malena Pichot, Caro Pardíaco y Gastón Pauls

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, sobre Emiliano Martínez

Felicidades, dirigida por Álex de la Iglesia

Fito Páez: El mundo cabe en una canción

Gordon, serie de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, con Rodrigo de la Serna

Lo dejamos acá, con Ricardo Darín y Diego Peretti

Mis muertos tristes, dirigida por Pablo Larraín, con Mercedes Morán y Dolores Fonzi

Moria, sobre la vida de Moria Casán, con Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione (estrena el 14 de agosto)

Risa y la cabina del tiempo, con Cazzu, Diego Peretti y Joaquín Furriel

Envidiosa, cuarta y última temporada (29 de abril)

Listado de estrenos de Netflix de 2026 (Foto: X/ @chenetflix)

PARA 2027, LOS GRANDES LANZAMIENTOS SERÁN:

Crimen desorganizado, con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi y Soledad Silveyra

El futuro es nuestro, basada en una obra de Philip K. Dick

En el barro, tercera temporada

Mafalda, serie animada dirigida por Juan José Campanella

Nueva película de Santiago Mitre, con Peter Lanzani y Verónica Llinás

Perfecta: La voz de Silvina Luna

Nueva serie de Sebastián Borensztein, con Chino Darín

Tiempo al tiempo, con Carla Peterson, Luciano Castro y Valentina Zenere

Yiya Murano: Muerte a la hora del té, documental dirigido por Alejandro Hartmann

Leé más:

Netflix tiene la película que nadie esperaba de Adam Sandler y es una de las mejores de la historia

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.