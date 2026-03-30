La mañana del lunes en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal se tiñó de horror. Un alumno de 15 años disparó a mansalva dentro del colegio y mató a un nene de 13. El hecho conmocionó a toda la ciudad y dejó a la comunidad educativa sumida en el dolor y la incredulidad.

En diálogo con Telenoche, Fabio, el portero que intervino para frenar la tragedia, contó cómo vivió esos minutos de terror. “Estaba desorientado, no sabía qué había hecho”, describió sobre el estado del agresor tras el ataque.

Fabio no dudó en meterse de lleno en la escena cuando escuchó el disparo. “Creo que si yo no intervenía hubiera sido peor. El chico estaba en shock y podría haber sido una tragedia todavía peor”, aseguró.

Leé más:

Analía Franchín en el ojo de la tormenta por sus dichos sobre el alumno que mató a un compañero en el colegio

HABLÓ EL PORTERO QUE LE QUITÓ EL ARMA AL ALUMNO ARMADO Y EVITÓ UNA TRAGEDIA MAYOR EN SANTA FE

Según su testimonio, al principio pensaron que el ruido era por la caída de algún objeto. Pero enseguida vieron al alumno armado y disparando. “Lo encaré y se la saqué”, relató. “Fui el único que corrió para adentro de la escuela cuando todos salieron. Él me apuntó, pero no alcanzó a gatillar, no le di tiempo. Él sabía lo que hacía, cargaba rápido la escopeta”.

Fotos: capturas eltrece

Fabio sostuvo al chico hasta que llegó la policía. “El chico no sabía dónde estaba, qué había hecho. Lo contuve hasta que llegó la policía. Estaba en shock, desorientado y no sabía ni que había matado a alguien. Estaba en un trance”, remarcó. “Yo en ese momento pensaba en los demás chicos y en mi hijo, que es chico”, agregó, visiblemente conmovido.

Leé más:

Sebastián Graviotto enfrentó las acusaciones de Juana Repetto y dijo lo que nadie esperaba

QUIÉN ERA IAN CABRERA, LA VÍCTIMA DE 13 AÑOS QUE MURIÓ POR UN DISPARO EN UN COLEGIO DE SANTA FE

La víctima fatal fue Ian Cabrera, un adolescente de 13 años, hijo único y apasionado por el fútbol. Jugaba como arquero en el club Independiente de San Cristóbal y era hincha de River Plate, fanático de Enzo Pérez.

Ian Cabrera, el nene asesinado en el Colegio de Santa Fe y Fabio, el portero que evitó una tragedia mayor (Fotos: capturas eltrece)

La noticia de su muerte generó una ola de dolor en la ciudad. “Descansa en paz. Que Dios te tenga en la gloria. Tristísimo comienzo de semana para mi San Cristóbal. Un abrazo fuerte a sus papás”, escribió una allegada a la familia en redes sociales.

CÓMO FUE EL ATAQUE EN LA ESCUELA DE SAN CRISTÓBAL, EN SANTA FE, EN EL QUE MURIÓ UN NENE DE 13 AÑOS

El ataque ocurrió cuando los alumnos estaban formados en el patio interno, a punto de izar la bandera. Según el relato de un testigo, el agresor fue al baño antes de salir al pasillo. “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros”, contó un adolescente que presenció la secuencia mientras intentaba escapar.

“Le pegó a un changuito y le desarmó la cabeza”, relató el testigo, todavía conmocionado. “Yo estaba corriendo, me silbaron los perdigones”, agregó sobre el momento de terror que vivieron los chicos.

La comunidad educativa y toda la ciudad de San Cristóbal siguen en shock por la tragedia. El caso está siendo investigado por las autoridades, mientras familiares, amigos y vecinos despiden a Ian Cabrera con profundo dolor.

Leé más:

Se separaron Chechu Bonelli y Facundo Pieres y apuntan a Zaira Nara: “Él recibió un mensaje”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.