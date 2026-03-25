Una violenta explosión en un depósito de garrafas sacudió este miércoles a la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en el partido de Merlo, y dejó al menos tres heridos. Entre ellos se encuentra Thiago, un joven que lucha por su vida.

En medio del drama, Rosi, su mamá y vecina de la zona, salió al aire en A la Barbarossa y relató con profundo dolor lo ocurrido. Según contó, una garrafa salió despedida tras la explosión, ingresó a su vivienda e impactó de lleno en la cabeza de su hijo.

Explotó un depósito de garrafas en Merlo: desgarrador testimonio de la mamá de un joven que lucha por su vida (captura de Telefe)

Explotó un depósito de garrafas: el dramático relato de Rosi en A la Barbarossa:

“La garrafa ingresó a mi casa, le pegó en la cabeza a mi hijo y lo volteó”, expresó Rosi entre lágrimas y con desesperación.

El cuadro del joven es crítico. “Mi hijo está entrando a quirófano, tiene traumatismo de cráneo, coágulos en la cabeza. Se le aplastó el hueso”, detalló con angustia la mamá de Thiago.

Además, Rosi describió el dramático panorama: “El panorama no está bien. Lo tienen que operar. También tiene quemaduras porque salió una bola de fuego. Está grave”.

Explotó un depósito de garrafas en Merlo (Captura de Telefe)

ROSI: “ES LA SEGUNDA VEZ QUE PASA”

La mujer también denunció que no es la primera vez que ocurre un hecho similar y apuntó contra el lugar por presuntas irregularidades. “Cuando él tenía dos años pasó lo mismo, porque la planta es clandestina. A sus dos años explotaron las garrafas. Es la segunda vez que pasa. El intendente de Merlo y la policía lo saben. Es mi único hijo”, afirmó Rosi.

“Yo soy vecina, vivo hace cuarenta años en ese lugar. La primera vez que hubo una explosión fue cuando mi hijo tenía dos años. Nunca nadie hizo nada”, agregó.

Por último, Rosi reveló un tenso momento con el dueño del lugar tras el estallido: “El dueño estuvo en mi casa cuando yo fui corriendo a buscar una ambulancia. Me dijo que lo perdone, pero no hizo nada”.

El dramático testimonio generó conmoción y volvió a poner el foco en las condiciones de seguridad de este tipo de depósitos. Mientras tanto, Thiago permanece en estado crítico y pelea por su vida.