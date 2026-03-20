La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 21 DE MARZO DEL 2026

El sábado 21 de marzo, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al humorista Miguel del Sel.

Miguel Del Sel (Foto: Movilpress)

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana largo los reconocidos comediantes y actores Dady Brieva, Chino Volpato y Gladys Florimonte.

(Foto: Movilpress)

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 22 DE MARZO DEL 2026

El domingo 22 de marzo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al actriz Carolina Papaleo y el músico argentino Antonio Birabent.

Carolina Papaleo (Foto: Movilpress)

También serán de la partida de este fin de semana el actor Martín Slipak, la actriz que recientemente fue mamá Rocío Marengo y el comediante Martín Pugliese.

Rocío Marengo (Foto: captua América TV)

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